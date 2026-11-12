Papa León XIV ofició una misa en la Nunciatura Apostólica antes de trasladarse al Centro de Lima

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV inició su segundo día de visita apostólica en el Perú con una celebración eucarística privada realizada en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María. La liturgia contó con la presencia de un grupo reducido de invitados antes de que el sumo pontífice emprenda su desplazamiento oficial hacia el Centro Histórico de Lima.

Celebración eucarística privada en la sede de Jesús María

El padre Rodolfo Silva informó sobre el inicio de las actividades espirituales del jefe de la Iglesia católica durante las primeras horas de este jueves 12 de noviembre, detallando el carácter íntimo de la ceremonia desarrollada en la residencia diplomática vaticana.

"Como hoy día su agenda está en diferentes actividades de encuentros no hay una Santa Misa como la vamos a tener el día lunes aquí, por eso el papa ha empezado su jornada con esta Santa Misa con un grupo de invitados de la Nunciatura en la cual el celebra la eucaristía ese encuentro con Cristo para poder realizar toda la agenda que tiene hoy programada", indicó Rodolfo Silva.

De esta manera, la ceremonia religiosa permitió preparar el inicio de una jornada marcada por reuniones institucionales con el episcopado peruano y actos protocolares en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la capital.

#EnVivo El padre Rodolfo Silva explicó que el papa León XIV inició su jornada con una celebración eucarística privada en la Nunciatura Apostólica. Además, señaló que existe la posibilidad de que el pontífice salga a saludar a los fieles antes de dirigirse al Centro Histórico de Lima. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/UoNH9JIiPt Lee también Papa León XIV se encontrará hoy con más de 50 mil personas en el Estadio Nacional November 12, 2026

Expectativa en los exteriores y desplazamiento hacia el Centro Histórico

En los alrededores de la Nunciatura Apostólica, decenas de feligreses permanecieron congregados desde tempranas horas de la mañana con la expectativa de observar la salida de la comitiva oficial y recibir la bendición del santo padre antes de su partida.

Según las precisiones brindadas por los representantes de la organización, el pontífice podría acercarse brevemente a saludar a los ciudadanos reunidos en el perímetro de seguridad previo a abordar el vehículo que lo trasladará por las principales avenidas de la ciudad.

Posteriormente, el itinerario oficial establece su arribo al Centro de Lima para sostener encuentros en el Palacio Arzobispal y la Basílica Catedral, cumpliendo así con el programa pastoral previsto para su estadía en territorio peruano.

En ese sentido, el papa León XIV dio inicio a su agenda oficial de este jueves tras celebrar la eucaristía en la Nunciatura Apostólica, preparándose para cumplir con los encuentros institucionales y pastorales programados en el Centro Histórico de Lima ante la expectativa de miles de fieles.