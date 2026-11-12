Papa León XIV se encontrará hoy con más de 50 mil personas en el Estadio Nacional

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el padre Yadir Candela, asesor de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV, brindó detalles sobre el encuentro que congregará hoy a más de 51 mil personas en el Estadio Nacional.

Participación de la juventud peruana en el Estadio Nacional

El padre Yadir Candela, asesor de la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV, precisó los alcances organizativos y la capacidad de convocatoria de la jornada nocturna que reunirá a una multitud en el primer escenario deportivo del país durante este jueves 12 de noviembre en el marco de su visita apostólica.

"Más de 50 mil personas estarán congregadas en el Estadio Nacional en esta noche en la que vamos a tener este gran encuentro de su santidad con toda la juventud peruana. Con los jóvenes de las parroquias, las universidades, de los movimientos", indicó.

De esta manera, las diversas delegaciones juveniles provenientes de las distintas jurisdicciones eclesiásticas de Lima Metropolitana y regiones del interior del territorio nacional, junto con agrupaciones estudiantiles de universidades públicas y privadas, ultiman su ingreso ordenado y bajo estrictas medidas de control a las tribunas y el campo del coloso de José Díaz para formar parte de esta actividad central de la agenda papal.

Convocatoria abierta al compromiso social y al bien común

Asimismo, el portavoz de la comisión organizadora del evento religioso destacó que el encuentro con el sumo pontífice extiende su alcance de manera amplia y plural más allá de las estructuras institucionales y pastorales de la Iglesia católica, integrando a ciudadanos comprometidos con la transformación positiva y el desarrollo integral del país.

"Pero también con aquellos jóvenes que no necesariamente pertenecen a una parroquia pero que en su vida experimentan un anhelo profundo de trabajar por el bien común y la búsqueda de la justicia", señaló.

La ceremonia nocturna contempla un extenso programa protocolar, artístico y espiritual que incluye espacios de oración comunitaria, testimonios de vida y el discurso oficial del jefe del Estado Vaticano, orientado a fortalecer los valores cívicos, la cultura de paz, la solidaridad y la participación activa de las nuevas generaciones frente a los desafíos sociales contemporáneos del Perú.

En ese sentido, el papa León XIV encabezará una jornada multitudinaria e histórica junto a más de 51 mil asistentes reunidos en las instalaciones del Estadio Nacional de Lima, consolidando un espacio directo de encuentro, escucha y reflexión espiritual para transmitir un mensaje de esperanza, unidad nacional y compromiso ciudadano a toda la juventud peruana en su segundo día de actividades oficiales.