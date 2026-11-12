Papa León XIV visitó imagen del Señor de los Milagros en Las Nazarenas en su paso por el Centro Histórico

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Aunque no estaba contemplado en su itinerario inicial, León XIV realizó una breve pausa en la avenida Tacna para elevar una oración frente a la venerada imagen del Señor de los Milagros, ubicada en el monasterio de Las Nazarenas, en el Centro Histórico de Lima.

Un encuentro con el Cristo Moreno

El Sumo Pontífice llegó a las Nazarenas por el jirón Huancavelica a las 9:18 a. m., donde fue recibido con aplausos y aclamaciones por cientos de fieles del Cristo Moreno. Los devotos se acercaron para poder ver de cerca al máximo representante de la Iglesia católica y expresarle su cariño durante su paso por la zona.

A bordo del papamóvil, León XIV permaneció cerca de tres minutos frente a la imagen sagrada del Señor de los Milagros. En ese breve pero significativo instante, el pontífice realizó una reverencia y elevó una oración ante el Cristo Moreno, en un gesto que conmovió a los presentes.

La visita de oración se convirtió en uno de los momentos más esperados del recorrido del Santo Padre por Lima. Para los fieles reunidos en los alrededores de la iglesia, la presencia de León XIV ante la venerada imagen representó un encuentro de fe, devoción y esperanza.

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