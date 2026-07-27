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Junto a delegación

Felipe VI, rey de España, llega al Perú para la toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori

Felipe VI, rey de España, arribó a territorio peruano esta mañana para participar de la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori, que se llevará a cabo el martes, 28 de julio.

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/07/2026

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El rey de España, Felipe VI, arribó a territorio nacional la mañana de este lunes, 27 de julio, para participar de la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa Keiko Fujimori, la cual se desarrollará mañana martes, 28 de julio.

Felipe VI ya se encuentra en Perú: Así fue su llegada

La aeronave del Reino de España aterrizó en suelo peruano en el Grupo Aéreo Nª 8, en la Base Aérea Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, localizada en el Callao.

Allì, el monarca fue recibido por el canciller Carlos Pareja previo a su participación en la ceremonia de toma de mando de Fujimori Higuchi. Su llegada se produjo como parte de la delegación internacional invitada para este acto oficial.

Junto a Felipe VI también llegaron al país la secretaria de Estado de España, Eva Granados, y Camilo Villarino, jefe de la Casa de Su Majestad del Rey. Vale señalar que los integrantes de la delegación permanecerán en Perú para cumplir con actividades programadas en el marco de la jornada de la transmisión de mando presidencial.

La presencia del rey de España mantiene una tradición diplomática del país europeo de participar en las ceremonias de investitudura presidencial de diversas naciones iberoamericanas. Esta vez representará al Estado español durante los actos oficiales que marcarán el inicio del nuevo gobierno peruano.

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Otras delegaciones que llegarán al Perú

Luego de la llegada del rey Felipe VI, se tiene previsto que también lleguen al país otras autoridades del extranjero a lo largo de hoy. Tal es el caso de la delegación de Uruguay liderada por el presidente Yamandú Orsi.

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