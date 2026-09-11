Presidenta Keiko Fujimori descarta que haya cambios de ministros: "No por ahora"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, descartó que su Gobierno evalúe realizar cambios de ministros en el corto plazo y aseguró que mantiene una coordinación permanente con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

En entrevista exclusiva con Exitosa, la mandataria fue consultada directamente sobre la posibilidad de que se produzcan modificaciones en el gabinete y respondió de manera tajante que, por el momento, no contempla esa alternativa.

"Mire, yo quiero saludar al ministro de economía que también estamos preparando todo este paquete y quiero agradecer a Luis Galarreta, porque también he leído que dicen hay discrepancia, no, yo tengo un trabajo constante con el primer ministro", explicó la presidenta.

Fujimori niega discrepancias con premier

Durante la entrevista, la jefa de Estado hizo énfasis en que la coordinación que mantiene con el premier no responde a una situación de tensión dentro del Ejecutivo. Por el contrario, señaló que ambos sostienen un trabajo constante para avanzar con las medidas que su administración viene preparando.

La presidenta también rechazó las versiones sobre presuntas discrepancias con Galarreta y explicó que la comunicación entre ambos es frecuente. Según sus declaraciones, mantiene conversaciones con el primer ministro hasta cinco veces al día, como parte de las coordinaciones que realizan desde el Ejecutivo.

"Hablamos cinco veces al día, estamos creando esta oficina, esta unidad de cumplimiento, porque lo hemos planificado desde la campaña, no es porque yo esté descontenta del trabajo de él, muy por el contrario, no hay político que tenga mayor capacidad y experiencia que Luis Galarreta, cambios de ministros no por ahora ", declaró Fujimori.

En ese sentido, Fujimori destacó la experiencia y capacidad política de Galarreta y descartó que la creación de una nueva oficina o unidad de cumplimiento tenga relación con un supuesto cuestionamiento a la labor del premier.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, descarta que haya cambios de ministros y revela que mantiene comunicación constante con el premier Luis Galarreta.



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Preparan una unidad de cumplimiento

Otro de los puntos mencionados por la presidenta fue la creación de una oficina, denominada unidad de cumplimiento, cuyo establecimiento, según explicó, ya había sido contemplado durante la campaña electoral.

Fujimori sostuvo que esta iniciativa forma parte de una planificación previa y no constituye una respuesta a un eventual descontento con el desempeño de algún integrante del gabinete. Su explicación busca dejar en claro que las medidas anunciadas forman parte de una hoja de ruta previamente establecida por su equipo.

Asimismo, la mandataria inició sus declaraciones destacando el trabajo que viene realizando el ministro de Economía y señaló que se encuentran preparando un paquete de medidas. En ese contexto, agradeció la labor de los integrantes de su equipo y volvió a descartar modificaciones ministeriales.

De esta manera, la presidenta Keiko Fujimori cerró, por ahora, la posibilidad de una recomposición del gabinete al señalar que "cambios de ministros no por ahora". Además, aseguró que mantiene una comunicación permanente con Luis Galarreta y defendió la coordinación entre ambos como parte del trabajo que desarrolla el Ejecutivo.