Papa León XIV en Cusco y Pucallpa: revisa su agenda y actividades para HOY, domingo 15 de noviembre

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV continuará este domingo 15 de noviembre con su agenda y horarios de su visita apostólica al Perú y recorrerá Cusco y Pucallpa del país antes de retornar a Lima.

¿Cómo será el itinerario del papa León XIV este 15 de noviembre?

Según el programa oficial presentado por la Conferencia Episcopal Peruana, el Santo Padre partirá desde Chiclayo rumbo a Cusco y, posteriormente, viajará a Pucallpa, como parte de una jornada que contempla diversas actividades y traslados aéreos.

07:50 a.m.: salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco. 10:00 a.m.: llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete.

llegada al Aeropuerto Internacional de Cusco Alejandro Velasco Astete. 10:30 a.m.: encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

encuentro con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45 a.m.: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. 13:05 p.m.: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa.

salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco hacia Pucallpa. 14:30 p.m.: llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo.

llegada al aeropuerto internacional de Pucallpa Capitán FAP David Abensur Rengifo. 15:00 p.m.: encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 16:45 p.m.: santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre.

santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, con homilía del santo padre. 19:05 p.m.: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima.

salida en avión desde el aeropuerto internacional de Pucallpa hacia Lima. 20:20 p.m.: llegada a la Base Aérea del Callao.

Cabe recordar que la visita de León XIV se desarrolla del 11 al 16 de noviembre e incluye recorridos por Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes de retornar a la capital para su despedida. Este viaje representa una ocasión especial para el santo padre, debido a su estrecho vínculo con el territorio nacional por su extensa labor pastoral.

Población cusqueña se prepara para recibir al sumo pontífice

El padre Julio Velasco manifestó que los habitantes de Cusco se encuentran entusiasmados por recibir al pontífice, quien desarrollará una serie de actividades como parte de su visita apostólica al Perú.

Asimismo, resaltó que la organización de la visita papal ha involucrado a diferentes sectores de la sociedad cusqueña. Según explicó, se trata de un esfuerzo multisectorial en el que participan empresas, instituciones, autoridades y ciudadanos voluntarios.

Finalmente, de esta manera, el papa León XIV continuará su recorrido este domingo 15 de noviembre por el territorio peruano, llevando su mensaje de fe a miles de fieles de distintas regiones. Tras cumplir con las actividades programadas en Cusco y Pucallpa, el pontífice retornará a Lima para continuar con sus actividades.