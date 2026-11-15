Muere a los 48 años Michael John Roberts, animador que dejó huella en 'BoJack Horseman'

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la animación atraviesa un momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Michael John Roberts, destacado artista canadiense que contribuyó al desarrollo de algunas de las producciones animadas más reconocidas de los últimos años.

El director, animador y productor murió el miércoles 11 de noviembre, a los 48 años, en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos, acompañado por sus seres queridos.

La noticia fue comunicada por sus familiares el viernes 13 de noviembre, quienes también dieron a conocer que el artista enfrentaba un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral. Su partida generó pesar entre quienes conocieron su trabajo y siguieron su trayectoria en la televisión.

Roberts dejó una importante huella en la animación para adultos, especialmente por su participación en 'BoJack Horseman', una de las producciones más reconocidas de Netflix. Sin embargo, su carrera abarcó diferentes proyectos y formatos que evidenciaron su versatilidad detrás de las cámaras.

Michael John Roberts y su importante trabajo en 'BoJack Horseman'

Uno de los aportes más destacados del artista fue su participación en el desarrollo visual de 'BoJack Horseman'. Roberts estuvo a cargo de la secuencia de apertura de la segunda temporada, estrenada en 2015, una introducción de aproximadamente 40 segundos en la que el protagonista recorre distintos escenarios mientras parece permanecer desconectado de lo que sucede a su alrededor.

Además de este trabajo, dirigió dos episodios de la producción, que consiguió reconocimiento por abordar temas complejos a través de la animación y la comedia.

Su experiencia también estuvo vinculada a otras series. Entre 2014 y 2016 participó en la creación y dirección de 'TripTank', una producción de sketches animados de Comedy Central. Asimismo, trabajó en 'F Is for Family' y fue director supervisor de la primera temporada de 'Final Space'.

A esta lista se suman 'Strange Planet' y 'Clone High'. En 2018 también creó 'Dallas & Robo', una comedia animada de ciencia ficción que contó con las voces de John Cena y Kat Dennings.

La emotiva despedida de su familia tras su fallecimiento

Tras confirmar su muerte, los familiares de Roberts publicaron un obituario en el que destacaron su talento, creatividad y particular manera de comprender el mundo. El mensaje estuvo marcado por el dolor de una partida inesperada y por los recuerdos de los momentos que compartieron con él.

"Estamos con el corazón roto", expresó su esposa en una publicación en su red social, además agradeció los mensajes de apoyo recibidos por fans.

En el mensaje, destacaron que Michael tenía la capacidad de encontrar algo interesante en situaciones que otras personas podían pasar por alto. Asimismo, resaltaron que su creatividad no se limitaba a sus dibujos o proyectos audiovisuales, sino que también formaba parte de su manera de pensar y relacionarse con los demás.

Una de las peticiones más particulares de la familia fue que quienes quisieran rendirle homenaje evitaran enviar flores o realizar donaciones. En su lugar, recomendaron guardar ese dinero para comprar un buen automóvil, algo que, según indicaron, habría sido del agrado del artista.

La muerte de Michael John Roberts representa una sensible pérdida para la animación televisiva. Su trabajo en producciones como 'BoJack Horseman', 'TripTank' y 'Final Space' permanecerá como parte de su legado artístico, mientras sus familiares y seguidores recuerdan a un creador cuya imaginación trascendió la pantalla.