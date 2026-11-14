León XIV recibió una torta de tres niveles en Chiclayo: así recrearon su historia pastoral en Lambayeque

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV recibió una torta de tres niveles durante una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo, como parte de las actividades de su visita a Lambayeque. La preparación incluyó figuras y elementos religiosos relacionados con su trayectoria pastoral en esta región.

Una torta con escenas de su paso por Chiclayo

Según informó Andina, el pastel presentó diferentes representaciones vinculadas con los años en que Robert Prevost desarrolló su labor religiosa en el norte peruano. Uno de los detalles principales fue una figura del pontífice con los brazos abiertos, colocada frente a una representación de la Catedral Santa María de Chiclayo.

La decoración también incluyó una escena de Prevost montado a caballo junto a un poblador que sostenía banderas peruanas. Esta imagen recordó los recorridos que realizó por distintas comunidades durante su trabajo pastoral en Lambayeque.

En la parte superior de la preparación aparecía la frase "León XIV, Mensajero de la Paz", mientras que en otro espacio se colocó una dedicatoria dirigida al sumo pontífice.

"¡Gracias por su Misión Pastoral en Chiclayo!", indica.

Las figuras religiosas que acompañaron el homenaje

La torta también incorporó representaciones de importantes símbolos de la tradición católica de Lambayeque. Entre ellos figuraron la Santísima Cruz de Motupe, el Divino Niño del Milagro y Santo Toribio de Mogrovejo, tres referencias religiosas vinculadas con la historia y las celebraciones de esta región.

Cada uno de estos elementos formó parte de la decoración de los tres niveles, junto con las imágenes relacionadas con la trayectoria pastoral de Robert Prevost. La preparación reunió referencias a la fe católica, las tradiciones locales y los años en que el actual pontífice desarrolló su trabajo religioso en el norte peruano.

El papa al lado de su torta.

El encuentro reunió a integrantes de la comunidad religiosa que compartieron parte de la trayectoria de Robert Prevost en Chiclayo. Entre los asistentes estuvieron el obispo emérito Jesús Moliné Labarta, el padre Ricardo Guerrero y el padre Hugo Sánchez.

También participó Edgard Rimaycuna Inga, secretario personal del papa León XIV, quien acompañó al pontífice durante esta reunión con sacerdotes de la diócesis. La cena fue el escenario en el que se presentó el pastel de tres niveles como reconocimiento a su paso por Lambayeque.

La Catedral Santa María, las representaciones religiosas y las escenas de sus recorridos pastorales fueron parte de este homenaje, que reunió distintos elementos de la historia de León XIV en Chiclayo. La torta recordó así su vínculo con la comunidad católica de esta región peruana.