Papa León XIV en Pucallpa: los detalles históricos y el cronograma de su visita a la Amazonía peruana

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el historiador de la Congregación Salesiana del Perú, David Franco, analizó la trascendencia histórica y pastoral de la llegada del papa León XIV a Pucallpa, en la región Ucayali. El especialista explicó que esta parada en la Amazonía peruana responde a la continuidad de una tradición eclesiástica enfocada en el acercamiento directo con los pueblos originarios y los misioneros.

Continuidad histórica del compromiso papal con la Amazonía peruana

Durante su intervención, David Franco destacó que la elección de Pucallpa como sede amazónica del viaje apostólico mantiene viva la huella de sus predecesores en el pontificado, quienes priorizaron el diálogo con las comunidades nativas y la defensa de la casa común. El historiador remarcó que esta visita consolida décadas de presencia pastoral en la selva del Perú, estrechando el vínculo entre el Vaticano y las poblaciones más alejadas.

"Particularmente ante el deseo de tener, así como tuvo el papa Francisco en 2018 su encuentro con misioneros y comunidades amazónicas en Puerto Maldonado y previamente en 1985 Juan Pablo II en Iquitos también con comunidades amazónicas y misioneros, ahora se ha visto bien que sea Pucallpa", detalló.

De acuerdo con el análisis del investigador salesiano, este acontecimiento sitúa nuevamente a la Amazonía en el centro de la agenda universal de la Iglesia católica, reconociendo la labor silenciosa de los agentes pastorales y el valor cultural y espiritual de las etnias amazónicas.

Cronograma oficial y el homenaje al padre Luis Bolla en Ucayali

Respecto a la agenda oficial en la ciudad de Pucallpa, se informó que el arribo del santo padre está programado para las 2:30 p.m., dando inicio inmediato a una jornada de intensa actividad pastoral. A las 3:00 p.m., el obispo de Roma sostendrá el esperado encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los diversos pueblos amazónicos para escuchar sus testimonios y necesidades.

Posteriormente, a las 4:45 p.m., el sumo pontífice presidirá la multitudinaria santa misa en las instalaciones de La Videnita de Ucayali, evento que congregará a miles de fieles de toda la región. Durante su desplazamiento hacia el recinto litúrgico, el recorrido contempla un paso significativo por la Catedral de Pucallpa para saludar a la feligresía local.

En dicho tramo protocolar, el papa León XIV tendrá la oportunidad de revisar las reliquias del recordado sacerdote salesiano Luis Bolla, figura emblemática y símbolo indiscutible de la evangelización e inculturación en la Amazonía , rindiendo así tributo a su legado misionero entre las comunidades indígenas.

En ese sentido, el papa León XIV reafirmará la cercanía de la Iglesia con los pueblos originarios del Perú, uniendo el homenaje a los pioneros de la fe en la selva con un mensaje de esperanza y protección para toda la región amazónica.