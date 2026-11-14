¿Papa León XIV puede retornar al norte del país?: padre David Farfán desliza posibilidad

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV podría regresar al norte del Perú en los próximos años. Así lo dejó entrever el padre David Farfán, quien planteó la posibilidad de que el Santo Padre vuelva a visitar la región Piura, considerando que esta se aproxima a una importante celebración histórica y religiosa, los 500 años de su fundación y la festividad de Nuestra Señora de la Asunción.

Papa León XIV visitó Zaña

Durante sus declaraciones, el padre David Farfán, señaló que la reciente visita del pontífice a Zaña, debe representar una oportunidad para que los habitantes renueven su compromiso con el mensaje y las enseñanzas que dejó el Santo Padre.

"Esta experiencia vivida debe ser una oportunidad para todos los que somos del valle de Zaña a comprometernos más con lo que él nos ha encargado", manifestó Farfán.

Padre David Farfán plantea posible visita del papa León XIV a Piura

Al referirse a un eventual retorno del pontífice al norte del país, el padre David Farfán mencionó que, existe la posibilidad de que el Santo Padre llegue a Piura en el marco de sus próximas celebraciones.

En ese sentido, explicó que la región se encuentra próxima a conmemorar los 500 años de su fundación, acontecimiento histórico que coincidirá con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, celebrada cada 15 de agosto.

También, consideró que el año 2032 podría representar una oportunidad para que el papa León XIV regrese al Perú y visite nuevamente el norte del país.

"De pronto no se da en Lambayeque, pero tal vez en Piura. Recordemos que Piura está pronto a cumplir 500 años de su fundación y es la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción el 15 de agosto en el 2032. Falta poquito, seis años pasan rápido y es un compromiso que tiene con los piuranos, entonces puede ser una oportunidad. Eso es bonito, también recordarlo", expresó.

¿Está confirmada una nueva visita del papa León XIV al Perú?

Las declaraciones del padre David Farfán abren la posibilidad de un eventual retorno del Santo Padre al territorio peruano, específicamente a la región Piura. Sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente una nueva visita papal para el año 2032.

Cabe recordar que el papa León XIV mantiene un vínculo especial con el norte del país, particularmente con Lambayeque, donde desarrolló parte de su labor pastoral como obispo.

De esta manera, el padre David Farfán destacó que la experiencia de la reciente visita apostólica a Zaña debe trascender la celebración y convertirse en un compromiso de los ciudadanos. Asimismo, deslizó la posibilidad de un retorno del papa León XIV al norte del país.