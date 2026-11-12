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Misa del papa León XIV en Pampas de Pimentel contará con imágenes religiosas de todo el país

Imágenes religiosas fueron llevadas a las Pampas de Pimentel para que formen parte de la misa multitudinaria que oficiará este viernes 13 de noviembre el papa León XIV, en su primer día en Chiclayo.

Imágenes religiosas llegaron a Pimentel para misa del papa León.
Imágenes religiosas llegaron a Pimentel para misa del papa León. (Composición Exitosa)

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 12/11/2026

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La expectativa por la visita del papa León XIV a Chiclayo está latente, sobre todo en la misa que oficiará en las Pampas de Pimentel. Hasta esta celebración cientos de peregrinos de varias partes del país llegaron con imágenes religiosas para que sean parte de este acto oficial.

Recorrido hacia Pimentel

A la 1:00 de la tarde de hoy comenzó la movilización conformada por hermanos y devotos que acompañaron a sus santos patronos. Este inició en la calle San José y prosiguió por la avenida Salaverry hasta llegar al punto donde el sumo pontífice oficiará una liturgia multitudinaria este viernes 13 de noviembre.

La peregrinación contó con imágenes sagradas de Santa Rosa de Lima, la Virgen de la Puerta de Chepén, San Pedrito de Chimbote, el Señor de los Milagros de Chiclayo, el Divino Niño del Milagro y la Santísima Cruz de Motupe. Cabe resaltar que esta última es de las más veneradas en la región Lambayeque.

Cada una de ellas estuvo acompañada de los miembros de las hermandades, bandas musicales y los fieles que llegaron desde varios puntos del país y del exterior para participar de la misa en las Pampas de Pimentel que oficiará el vicario de Cristo, en la que se espera casi un millón de asistentes.

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Uno de los momentos de mayor expectativa fue con el traslado de la Santísima Cruz de Motupe, que recorrió las calles chiclayanas a bordo del 'Cruzmóvil', un vehículo acondicionado  y decorado con los colores del Vaticano. También destacó el paso del Divino Niño, con algunos fieles buscando su bendición.

Actividades del papa León el 13 de noviembre

El santo padre tiene previsto aterrizar en la 'ciudad de la amistad' a las 9:10 de la mañana y su primera actividad será la misa en las Pampas de Pimentel a las 10:30 a.m. Este es el cronograma completo de mañana:

  • 12:40 a.m.: Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.
  • 16:30 p.m.: Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.
  • 17:45 p.m.: Encuentro con el Mundo Universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
  • 19:00 p.m.: Cena con los sacerdotes de la diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

Para la misa del papa León XIV que oficiará en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, este jueves una peregrinación de hermandades y fieles llevó imágenes religiosas para que acompañen la celebración de la eucaristía.

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