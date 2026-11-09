Papa León XIV en Perú: más de 37 mil policías se desplazarán a nivel nacional para resguardar al Santo Padre

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional desplegará más de 37 mil efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad durante la visita apostólica del papa León XIV. El comandante general de la institución, Freddy López, precisó que 22 464 policías serán asignados a Lima y Callao, mientras que otros 14 685 estarán distribuidos entre Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Asimismo, el operativo de seguridad contará con 272 vehículos policiales que circularán por las diferentes zonas que recorrerá el sumo pontífice. A este despliegue se sumarán 576 motocicletas, cinco ambulancias, nueve helicópteros y tres aviones.

"Con lo que respecta al personal, en la distribución de efectivos, únicamente para la sede de Lima vamos a emplear un total de 22 464 efectivos. Esa es la cantidad de personal que va a estar en la zona de los escenarios como en la ruta Lima y Callao", agregó.

Contingente policial cubrirá rutas y escenarios oficiales

Freddy López también precisó que el numeroso contingente policial estará distribuido a lo largo de todo el recorrido del sumo pontífice, así como en los puntos estratégicos donde el papa León XIV desarrollará sus actividades oficiales.

"Y con lo que respecta al personal en las sedes de provincia, es decir, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa, vamos a utilizar un total de 14 685 efectivos policiales. Esto va a permitir coberturear los servicios tanto en las 32 rutas como en los 24 escenarios donde participara", siendo un total de 37 149 efectivos policiales a disposición de este servicio", detalló.

Ministro pide precaución ante posibles aglomeraciones

El ministro del Interior, César Astudillo, también se refirió al operativo de seguridad y brindó recomendaciones ante las altas temperaturas que podrían registrarse durante las actividades programadas por la visita del papa León XIV.

"Para que todas las personas que quieran ver y saludar al Santo Padre, que lo hagan con todas las medidas de seguridad, porque habrá mucha gente que querrá hacerlo y ser van a formar aglomeraciones, y hay que saberlas llevar. No olviden, por favor, llevar sus botellas de agua porque tienen que hidratarse frente al calor", comentó.

Accesos a la Plaza de Armas tendrán restricciones

Asimismo, Astudillo informó sobre los sectores aledaños al Centro de Lima que podrían registrar restricciones al tránsito y bloqueos en los accesos hacia la Plaza de Armas, como parte del operativo por la llegada del papa León XIV a dicho recinto.

"La Plaza de Armas va a estar cerrada, principalmente, para el acceso vehicular y peatonal al centro de la ciudad, que viene a ser Abancay, Tacna y Emancipación. Las restricciones van a ser por horarios y los desplazamientos se van a dar con la identificación de cada uno", añadió.

Más de 37 mil efectivos de la Policía Nacional serán desplegados a nivel nacional para garantizar la seguridad durante la visita apostólica del papa León XIV. Según lo precisado por el comandante general de la institución, Freddy López, un total de 22 464 agentes serán asignados a Lima y Callao, mientras que otros 14 685 serán distribuidos entre Chiclayo, Cusco y Pucallpa.