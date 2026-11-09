Torneo Clausura 2026: resultados de la fecha 16 y tablas de posiciones actualizadas

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 16 del Torneo Clausura terminó con Sport Huancayo como el principal beneficiado. Su victoria en Cusco, sumada a los empates de Sporting Cristal y Universitario, le permitió quedar como único líder a una jornada del cierre. Los tres equipos mantienen opciones de conquistar el segundo certamen de la temporada.

Sport Huancayo remonta y depende de sí mismo

Sport Huancayo derrotó 2-1 a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aunque Neri Bandiera adelantó al equipo local, Javier Sanguinetti, de penal, y Daniel Porozo marcaron los goles de la remontada.

El resultado dejó al conjunto huancaíno con 34 puntos. En la última fecha enfrentará a Universitario: una victoria le permitirá asegurar el Clausura sin depender de otros resultados.

Cristal deja escapar una victoria en Tarma

Sporting Cristal empató 1-1 ante ADT en un encuentro que parecía tener controlado. Hernán Barcos abrió el marcador, pero Horacio Benincasa consiguió la igualdad de cabeza durante el tiempo añadido.

Los rimenses quedaron segundos con 32 puntos, por encima de Universitario gracias a su mejor diferencia de gol. El empate les impidió llegar como líderes a la jornada definitiva.

Tabla Torneo Clausura (actualizada - fecha 16)

Universitario desperdicia su oportunidad en casa

Universitario igualó 2-2 ante CD Moquegua en el estadio Monumental y dejó pasar la posibilidad de alcanzar a Sport Huancayo en la cima. Los cremas terminaron la jornada terceros, también con 32 unidades.

El enfrentamiento directo contra el líder será decisivo para sus aspiraciones, aunque Sporting Cristal también sigue involucrado en la disputa por el primer puesto.

Alianza asegura el acumulado y la final

Alianza Lima empató 1-1 con Los Chankas en Andahuaylas. Eryc Castillo adelantó a los blanquiazules y Kelvin Sánchez consiguió la igualdad para el conjunto local. Pese al empate, los íntimos llegaron a 69 puntos en el acumulado y aseguraron una ventaja inalcanzable sobre sus perseguidores, garantizando su presencia en la final nacional.

Tabla Acumulada (actualizada)

En la fecha 17 conoceremos al ganador del Clausura

Entre los tres equipos que pelean por el segundo torneo corto de la temporada, habrá un enfrentamiento directo. Universitario visitará a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre, mientras que Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo, aunque todavía tienen horario por confirmar.

De esta manera, el Torneo Clausura llegará a su última jornada con tres candidatos al título separados por apenas dos puntos. En tanto, Alianza Lima buscará cerrar la temporada a la espera de conocer a su rival en la definición del campeonato.