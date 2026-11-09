Los Olivos: policía captura a hombre que robó celular a joven pasajera en plena Panamericana Norte

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre de 33 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional luego de arrebatarle el teléfono celular a una joven pasajera de transporte público en plena Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. El sujeto intentó escapar tras cometer el robo, pero fue alcanzado por los efectivos que patrullaban la zona.

Capturan sujeto por robar celular

El hecho ocurrió a la altura del puente Peñón, donde el intervenido, identificado como Sandro Rafael Román Yapo, habría aprovechado la congestión vehicular para acercarse a la pasajera y arrebatarle su equipo móvil. La víctima, una joven de 24 años identificada como Estefany Patricia, se encontraba dentro de una unidad de transporte público.

Según el reporte policial, los agentes del Escuadrón Verde Terna Norte 2 realizaban labores de patrullaje cuando advirtieron el hecho e iniciaron la persecución del presunto delincuente. Tras alcanzarlo, procedieron a realizarle un registro personal, durante el cual encontraron un celular marca Honor de color gris, que pertenecía a la agraviada.

Posteriormente, la joven reconoció tanto su teléfono como al hombre que se lo había arrebatado. Durante su intervención, Román Yapo alegó que había estado en estado de ebriedad antes de protagonizar el hecho. Su declaración quedó registrada en un video en el que también confirmó haber cometido el robo.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la comisaría de Los Olivos, donde quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes. El caso será materia de investigación, mientras la Policía continúa realizando operativos de patrullaje para intervenir ante hechos delictivos en las principales vías del distrito.

Otras noticias en Los Olivos

Un violento asalto perpetrado por dos sujetos a bordo de una motocicleta desencadenó una intensa persecución policial en el distrito de Los Olivos. El hecho se originó luego de que los delincuentes intentaran arrebatarle el bolso y las pertenencias a una transeúnte. Al percatarse del ilícito, un suboficial del escuadrón Los Halcones inició un seguimiento que se prolongó por aproximadamente diez minutos.

Durante la huida por el cruce de las avenidas Canta Callao y San Diego de Alcalá, los sospechosos hicieron caso omiso a las órdenes de alto impartidas por los agentes.

En un momento determinado del trayecto, uno de los asaltantes sacó un arma de fuego y disparó contra el efectivo, quien al ver su vida en peligro repelió el ataque utilizando su arma de reglamento y abatió al agresor.

El presunto delincuente abatido fue identificado como Uri Rodrigo Urribari Manco, quien falleció en el lugar antes de recibir atención médica por parte del personal del SAMU. Las indagaciones preliminares de la PNP revelaron que el occiso contaba con un amplio prontuario por los delitos de robo agravado, tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.