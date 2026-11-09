San Bartolo: Triple choque en la Panamericana Sur deja cinco heridos y generó intensa congestión vehicular

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un triple choque registrado durante la noche de ayer en el kilómetro 50 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de San Bartolo, dejó cinco personas heridas y ocasionó una intensa congestión vehicular. El accidente involucró a tres vehículos y movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia.

Heridos fueron auxiliados

De acuerdo con las primeras versiones, el siniestro se habría iniciado cuando una camioneta roja que circulaba de sur a norte perdió el control e invadió el carril contrario. La unidad impactó contra otro automóvil y, debido a la fuerza de la colisión, un tercer vehículo que transitaba por la zona también terminó involucrado.

La magnitud del accidente provocó que varios ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos de las unidades. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre ellas equipos especializados en rescate, que trabajaron para liberar a los afectados y brindarles los primeros auxilios.

Tras las labores de emergencia, los cinco heridos fueron auxiliados y trasladados a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica. Pese a la gravedad del impacto y los daños ocasionados en los vehículos, el accidente no dejó víctimas mortales. Uno de los familiares de los afectados informó sobre el estado de salud de su pariente.

"Ya salió mi familiar, se encuentra ileso y ahorita ha sido derivado a la clínica de Santa Marta en Villa El Salvador. También las personas del carrito rojo han salido más agraviados", dijo.

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Conductor habría estado ebrio

Asimismo, el familiar relató cómo se habría producido el accidente y señaló a la camioneta roja como la unidad que presuntamente ocasionó el choque. Según explicó, algunas personas que se acercaron a auxiliar a los afectados habrían advertido que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad.

"La camioneta roja ha invadido el carril y las primeras personas que se acercaron a ayudar en el accidente han dado testimonios que la persona ha estado en ebriedad y luego se fue. El carro rojo es el que provocado el accidente", agregó.

Por otro lado, el triple choque generó largas filas de vehículos y complicaciones en el tránsito de la Panamericana Sur mientras los bomberos realizaban las labores de rescate y se retiraban las unidades siniestradas. La Policía de la comisaría de San Bartolo quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente e identificar las posibles responsabilidades.