Luto en la Iglesia peruana: fallece monseñor Domenico Berni, obispo en Apurímac y misionero cercano a León XIV

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Iglesia Católica en el Perú se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de monseñor Domenico Berni Leonardi, obispo emérito de la Prelatura de Chuquibambilla.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y reportes de Vatican News, el prelado partió a la Casa del Padre este domingo 8 de noviembre a los 86 años en la ciudad de Génova, Italia, país al que había retornado tras concluir su dilatada labor pastoral.

Su partida genera un profundo pesar en el catolicismo peruano, sumándose a un periodo de luto eclesial marcado por las recientes pérdidas de otros altos prelados en las últimas semanas, en la antesala de los eventos pastorales que centran la atención del país.

Medio siglo de entrega y desarrollo en los Andes peruanos

Nacido en Italia en 1940 y ordenado sacerdote agustino, monseñor Berni llegó a la región de Apurímac en 1971 para iniciar una profunda misión evangelizadora y social en los Andes del sur peruano. Durante 15 años ejerció como párroco en Antabamba, extendiendo su labor a las localidades de Grau y Cotabambas, donde trabó entrañables lazos de amistad con las comunidades campesinas.

Comprometido con el desarrollo humano integral, impulsó múltiples proyectos productivos y de educación alimentaria a través de Cáritas, buscando siempre mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. En consonancia con su carisma agustino, solía reflexionar sobre la sencillez:

«Se puede vivir feliz en la sencillez, viendo sonreír a la gente y a los niños, aunque no tengan nada».

La estrecha amistad con Robert Prevost, hoy papa León XIV

Uno de los aspectos más entrañables en la vida de monseñor Berni fue su estrecha y prolongada amistad con Robert Prevost, actual papa León XIV. Ambos religiosos agustinos se conocieron y fortalecieron su fraternidad en tierras peruanas, encontrándose de manera constante durante los encuentros de su orden.

Los lazos de afecto y apoyo mutuo se mantuvieron inquebrantables con el paso de los años: Prevost viajó a Apurímac en 2018 para despedir a Berni cuando este concluyó su labor episcopal, y posteriormente, ya como prefecto del Dicasterio para los Obispos y más recientemente como Sumo Pontífice, mantuvo encuentros cercanos con él en Roma para honrar una amistad forjada en el servicio pastoral.

El legado de monseñor Domenico Berni perdurará profundamente arraigado en los Andes peruanos, dejando una huella imborrable de sencillez, servicio y amor incondicional por los más necesitados, pero no sin el pesar de partir a pocos días de haberse podido reencontrar.