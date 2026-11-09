Gobierno modifica el Código Penal: facilitar cuentas bancarias para extorsiones tendrá sanción penal

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno aprobó una nueva medida que introduce modificaciones al Código Penal y otras normas con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada como las extorsiones y el uso de las cuentas bancarias de las personas implicadas en este tipo de delito.

Gobierno modifica Código Penal

La disposición dentro del Decreto Legislativo N.° 1744 contempla cambios relacionados con delitos como la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas, además de incorporar nuevas herramientas para combatir las actividades delictivas.

En desarrollo...