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Gobierno modifica el Código Penal: facilitar cuentas bancarias para extorsiones tendrá sanción penal

El Gobierno promulgó un decreto legislativo que modifica el Código Penal y establece nuevas sanciones para combatir delitos como la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas.

Facilitar cuentas bancarias para extorsiones tendrá sanción penal
Facilitar cuentas bancarias para extorsiones tendrá sanción penal (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026

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El Gobierno aprobó una nueva medida que introduce modificaciones al Código Penal y otras normas con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada como las extorsiones y el uso de las cuentas bancarias de las personas implicadas en este tipo de delito.

Gobierno modifica Código Penal 

La disposición dentro del Decreto Legislativo N.° 1744 contempla cambios relacionados con delitos como la extorsión, el sicariato y la tenencia ilegal de armas, además de incorporar nuevas herramientas para combatir las actividades delictivas.

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