Corte de AGUA el 5 de noviembre en distritos de Lima: zonas afectadas y horarios, según Sedapal

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Anuncian corte temporal del servicio de agua potable programado para el jueves 5 de noviembre. Conoce cuáles son las zonas afectadas y en qué horarios se ejecutará la medida, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua en zonas de Lima: ¿cuál es el motivo?

Sedapal anuncia que algunas zonas de la capital se verán afectadas este jueves 5 de noviembre, debido a una serie de trabajos técnicos en las redes de distribución que tienen como objetivo mejorar la infraestructura de abastecimiento y la calidad del servicio.

La interrupción del servicio será solo en determinadas áreas, calles, urbanizaciones, asentamientos humanos y manzanas, por lo que se recomienda revisar el cronograma, que podría variar conforme pasen las horas dependiendo de la intervención que realizará la empresa estatal.

Asimismo, se aconseja tomar medidas preventivas como el almacenamiento anticipado del recurso hídrico para evitar inconvenientes durante la jornada.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua el 5 de noviembre?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el jueves 5 de noviembre:

Áreas afectadas en Lima Cercado

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en urb. Pando 3ra etapa, C. H. Palomino, P. J. Los Sauces, urb. Avep 2da etapa, urb. Palomino, A. H. Luis Pardo, urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. La Alborada, av. Bertello, jr. Santa Francisca, av. Santa Bernardita y todas las calles interiores a este cuadrante.

Corte programado en el Rímac

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Brisas de Flor de Amancaes, A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A. H. 22 de Noviembre, A. H. Santa Rosa de Lima, A. H. Horacio Zevallos, P. J. Flor de Amancaes, A. H. Barrio Santa Rosa.

En San Juan de Miraflores

El corte de agua se dará desde el jueves 5 a las 11:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 6 de noviembre, según Sedapal. Estas son las áreas afectadas:

Cronograma de corte de agua.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Pop. San Juan Bautista, urb. La Alborada, urb. Pop. San Carlos.

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en asoc. Vec. Agropecuario Artesanal Valle El Triunfo ECNC, asoc. de Viv. Julio C. Tello Jicamarca sector oeste anexo 8, asoc. de Pequeños Industr. El Parque sector sur anexo 8, asoc. de Vivienda Proyecto 2000 anexo 8.

En Villa María del Triunfo

Sedapal anuncia que el corte de agua el jueves 5 de noviembre afectará las siguientes zonas del distrito de VMT que se precisan en la imagen:

Corte de agua: horario de suspensión y reposición.

En Surquillo

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. El Pedregal, urb. Los Sauces, urb. Jardines de Higuereta, urb. Residencial Higuereta, A. H. San Atanasio del Pedregal. Cuadrante: av. Aviación, av. Tomás Marsano y av. Manuel Villarán.

Corte de agua en Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Barboncito. Cuadrante: av. Carlos Salaverry, av. Arequipa, av. Angamos Este, av. Paseo de la República.

En resumen, de acuerdo al cronograma de Sedapal publicado hasta el cierre de esta nota, al menos ocho distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el jueves 5 de noviembre.