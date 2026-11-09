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Ruta papal en Argentina

Papa León XIV visita el Cottolengo Don Orione, centro de atención a personas con discapacidad en Buenos Aires

El Santo Padre, a tempranas horas de la mañana, como parte de su itinerario en Argentina, visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole, un espacio atención para personas con discapacidad en Buenos Aires.

Papa León XIV visita el Cottolengo Don Orione de Claypole, en Buenos Aires
Papa León XIV visita el Cottolengo Don Orione de Claypole, en Buenos Aires (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 09/11/2026

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Minutos antes de las 9:00 a. m. (hora argentina) de este lunes 9 de noviembre, el papa León XIV llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, ubicado en la provincia de Buenos Aires. En el recinto va a concretar un encuentro con el director, los funcionarios y los residentes de este centro de atención para personas con discapacidad.

A bordo del papamóvil y en contacto cercano con los fieles, el Sumo Potinfice inició en Claypole la segunda jornada de su visita a Argentina. Durante su recibimiento, los presentes expresaron su alegría por su llegada y destacaron la oportunidad de compartir un encuentro con quien consideran su pastor y padre.

 

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