Papa León XIV visita el Cottolengo Don Orione, centro de atención a personas con discapacidad en Buenos Aires

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Minutos antes de las 9:00 a. m. (hora argentina) de este lunes 9 de noviembre, el papa León XIV llegó al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, ubicado en la provincia de Buenos Aires. En el recinto va a concretar un encuentro con el director, los funcionarios y los residentes de este centro de atención para personas con discapacidad.

A bordo del papamóvil y en contacto cercano con los fieles, el Sumo Potinfice inició en Claypole la segunda jornada de su visita a Argentina. Durante su recibimiento, los presentes expresaron su alegría por su llegada y destacaron la oportunidad de compartir un encuentro con quien consideran su pastor y padre.

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