Panamericana Norte: choque entre bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos fallecidos a la altura del puente Porvenir

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur colisionó con un tráiler a la altura del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres. El accidente ocurrió en la mañana del miércoles 4 de noviembre, en el sentido hacia Ancón y viene generando congestión vehicular en este tramo de la Panamericana Norte. Ante ello, se recomienda a los conductores transitar con precaución y tomar rutas alternas.

Accidente dejó dos personas fallecidas

Lima Expresa brindó detalles sobre el accidente protagonizado por un bus de Cruz del Sur y un camión de carga pesada, ocurrido cerca del puente Porvenir, en la Vía de Evitamiento, con dirección al norte. La colisión obstaculizó uno de los tres carriles de la vía y afectó la circulación vehicular.

Según precisó la concesionaria, el choque se produjo alrededor de las 6:21 a. m. Tras lo ocurrido, brigadas de bomberos y personal de auxilio acudieron al lugar en coordinación con efectivos de la Policía Nacional. Posteriormente, se confirmó el fallecimiento de dos personas como consecuencia del siniestro.

Comunicado de Lima Expresa sobre el siniestro a la altura del puente Porvenir, ubicado en la Vía de Evitamiento, con sentido al norte. https://t.co/iuGJ3FDwfo — Lima Expresa (@LimaExpresa) November 4, 2026

Autoridades mantienen cerrado el tramo por diligencias fiscal

Las últimas actualizaciones difundidas por Lima Expresa a través de sus canales oficiales señalan que el accidente habría dejado "consecuencias fatales". Asimismo, la empresa informó que, según efectivos de la Policía Nacional, el tramo permanecerá cerrado hasta la llegada de las autoridades competentes, quienes realizarán las diligencias correspondientes en la zona.

El siniestro tiene consecuencias fatales. La PNP informa que la #VíaDeEvitamiento con sentido al norte debe permanecer cerrada hasta la llegada del fiscal para las diligencias correspondientes. — Lima Expresa (@LimaExpresa) November 4, 2026

Metropolitano modifica recorrido de ruta A por congestión en el puente Zarumilla

La congestión vehicular registrada en el norte de Lima motivó que el Metropolitano anunciara un cambio temporal en el recorrido de su servicio regular A.

Mediante sus redes sociales, ATU informó que el intenso tráfico en la Panamericana Norte, a la altura del puente Zarumilla, también estaba perjudicando el tránsito en la plaza Ramón Castilla.

Como medida preventiva, los buses de la ruta A fueron desviados por la avenida Alfonso Ugarte. Durante este recorrido alternativo, los usuarios solo podrán abordar o descender en la estación Quilca.

🚨#ATUinforma | Debido a congestión en la Panamericana a la altura del Puente Zarumilla que afecta la circulación en Plaza Ramón Castilla, los buses del servicio regular A del Metropolitano desvían por la av. Alfonso Ugarte con única parada en la estación Quilca. https://t.co/uupfSoJOPH — Metropolitano (@Metropolitano_L) November 4, 2026

En consluión, un bus interprovincial de Cruz del Sur protagonizó un accidente de tránsito al impactar contra un tráiler cerca del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre, cuando ambas unidades circulaban por la Panamericana Norte.

La colisión se produjo en el sentido hacia Ancón y viene ocasionando congestión vehicular en la zona. Ante esta situación, se recomienda a los conductores manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar mayores demoras.