Banco Central de Reserva lanza medallas por la visita de León XIV al Perú: los detalles y dónde comprarlas

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) inició la venta de medallas alusivas a la visita del papa León XIV al país. La emisión comprende dos presentaciones, plata y alpaca, destinadas a quienes deseen conservar un recuerdo de la llegada del pontífice. Se trata de objetos de colección que no tienen curso legal.

La imagen del Papa y su lema

El anverso muestra a León XIV de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo, acompañado del mapa peruano. En el borde superior aparecen las inscripciones "PAPA LEÓN XIV" y "PERÚ 2026".

En el reverso figura el escudo pontificio con el lema "In illo uno unum", que puede traducirse como "En el único Cristo somos uno". La composición incluye la leyenda "PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ".

Anverso y reverso de la medalla de plata

Dos versiones para coleccionistas

La medalla de plata tiene una aleación de 0,925, peso de una onza troy, diámetro de 37 milímetros y calidad proof. La versión de alpaca pesa 29 gramos, posee el mismo diámetro y presenta un acabado brillante. Ambas tienen canto liso y corresponden al año 2026.

Dónde comprarlas y qué se sabe del precio

Las medallas están disponibles en el portal de ventas del BCRP. También pueden comprarse presencialmente en el Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, en el Centro Histórico de Lima.

La atención presencial está programada para los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, de 9:15 a 15:00 horas. Según la información publicada, aún estaba pendiente anunciar los precios y la cantidad de unidades disponibles de cada versión.andina+1