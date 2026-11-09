RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Edición limitada

Banco Central de Reserva lanza medallas por la visita de León XIV al Perú: los detalles y dónde comprarlas

El BCRP anuncia piezas de plata y alpaca están disponibles desde este lunes 9 de noviembre. La venta será virtual y presencial en el Museo del Banco Central, en fechas y horarios establecidos.

Banco Central de Reserva lanza medallas por la visita de León XIV
Banco Central de Reserva lanza medallas por la visita de León XIV (Composición Exitosa)

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/11/2026

Síguenos en Google News Google News

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) inició la venta de medallas alusivas a la visita del papa León XIV al país. La emisión comprende dos presentaciones, plata y alpaca, destinadas a quienes deseen conservar un recuerdo de la llegada del pontífice. Se trata de objetos de colección que no tienen curso legal.

La imagen del Papa y su lema

El anverso muestra a León XIV de frente, con la mano derecha levantada en señal de saludo, acompañado del mapa peruano. En el borde superior aparecen las inscripciones "PAPA LEÓN XIV" y "PERÚ 2026".

En el reverso figura el escudo pontificio con el lema "In illo uno unum", que puede traducirse como "En el único Cristo somos uno". La composición incluye la leyenda "PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ".

Anverso y reverso de la medalla de plata
Anverso y reverso de la medalla de plata

Dos versiones para coleccionistas

La medalla de plata tiene una aleación de 0,925, peso de una onza troy, diámetro de 37 milímetros y calidad proof. La versión de alpaca pesa 29 gramos, posee el mismo diámetro y presenta un acabado brillante. Ambas tienen canto liso y corresponden al año 2026.

Papa León XIV en Perú: MML anuncia que no se permitirá acampar para la vigilia en el Estadio Nacional
Lee también

Papa León XIV en Perú: MML anuncia que no se permitirá acampar para la vigilia en el Estadio Nacional

Dónde comprarlas y qué se sabe del precio

Las medallas están disponibles en el portal de ventas del BCRP. También pueden comprarse presencialmente en el Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, en el Centro Histórico de Lima.

León XIV ilumina el camino de los cristianos - Nueva Revista

La atención presencial está programada para los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, de 9:15 a 15:00 horas. Según la información publicada, aún estaba pendiente anunciar los precios y la cantidad de unidades disponibles de cada versión.andina+1

Papa León XIV en Chiclayo: montaje de escenario para misa en las Pampas de Pimentel registra un 70% de avance
Lee también

Papa León XIV en Chiclayo: montaje de escenario para misa en las Pampas de Pimentel registra un 70% de avance

Temas relacionados Banco Central de Reserva medallas de plata Papa León peru visita del Papa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA