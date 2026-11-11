Papa León XIV HOY vuelve al Perú: sigue minuto a minuto su vuelo proveniente desde Argentina

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La espera terminó. A las 5:30 p. m. de hoy, miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llegará al Perú tras su exitosa visita apostólica llevada a cabo en Uruguay y Argentina.

El sumo pontífice se encuentra cruzando los cielos de Sudamérica a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas y ante la enorme expectativa por su ansiado regreso a nuestro país, te mostramos cómo puedes seguir su vuelo minuto a minuto.

Retorno esperado del santo padre a tierras peruanas

El papa León XIV visitó esta mañana el Centro Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde ofreció un mensaje de reconciliación a los reos. Asimismo, volvió a ofrecer una multitudinaria misa, esta vez en la Basílica de la Virgen de Luján, donde agradeció al pueblo argentino por los homenajes y hospitabilidad.

Tras ser despedido por el presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el santo padre emprendió la continuación de su gira apostólica con destino al Perú, donde recorrerá y llevará una serie de actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Ante su inminente llegada, te revelamos cómo seguir el vuelo que trae a León XIV al país que lo acogió por más de 30 años. En ese sentido, deben ingresar al siguiente enlace para acompañar en la distancia al sumo pontífice.

Primeras actividades que tendrá el papa León XIV en el Perú

Ni bien el vuelo pise suelo peruano, el papa León XIV recibirá un recibimiento oficial en el Grupo N.° 8 de la Base Aérea del Callao. Posteriormente, iniciará su recorrido a la Plaza Mayor de Lima. Su recorrido será por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil (a la altura de la Basílica de la Virgen María Auxiliadora se subirá al papamóvil).

Del mismo modo, recorrerá por la plaza Bolognesi, el Paseo Colón, las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, para finalmente llegar al jirón Conde de Superunda, teniendo como destino Palacio de Gobierno, donde a las 6:45 p. m. sostendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.

Luego de la actividad, el santo padre tendrá un nuevo encuentro, esta vez con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, aproximadamente a las 7:45 p. m. en el Gran Teatro Nacional, San Borja.

De esta manera, el papa León XIV vuelve a su país de corazón, habiendo dejando enormes enseñanzas y mensajes de paz en sus pasos por Argentina y Uruguay.