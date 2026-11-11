Universitario piensa en el 2027 y tiene en la mira a jugador que destacó en Sport Boys

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2026 de la Liga1 está próxima a acabar y los clubes comienzan a pensar en los jugadores para reforzar sus planteles. Universitario de Deportes es uno de ellos y un jugador que ha destacado a lo largo del presente curso con Sport Boys estaría en la mira para integrar el equipo el año que viene.

¿Qué jugador interesa a Universitario?

De acuerdo con el periodista Ernesto Macedo, el futbolista que interesa al cuadro crema es Mathías Llontop, quien se encuentra a préstamo en el elenco rosado desde Melgar. Según el comunicador, es del agrado de la dirigencia, aunque todavía no hay una oferta formal.

"Mathías Llontop es del gusto de Universitario. El defensor termina el préstamo con Sport Boys a fines de 2026, procedente de FBC Melgar. Es "muy posible" que no siga el próximo año. Recordar que Sebastián Aranda aún tiene contrato con el club hasta fines de 2028", publicó en su cuenta de X.

Mathias Llontop es del gusto de Universitario. El defensor🇵🇪termina el préstamo con Sport Boys a fines de 2026, procedente de FBC Melgar. Es "muy posible" que no siga el próximo año. Recordar que Sebastián Aranda aún tiene contrato con el club hasta fines de 2028. @sportboys https://t.co/QPSHPd15DA — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 11, 2026

Al quedar libre el lateral izquierdo de 24 años, no representaría un gasto para la dirigencia en concepto de pago por su pase, debido a que no ha extendido su vínculo con el cuadro arequipeño. Este escenario lo convierte en una alternativa para reforzar esa parte del campo de cara a la Liga1 y Copa Libertadores 2027.

Sin embargo, Universitario no es el único interesado, debido a que el equipo chalaco también pretende contar con él la próxima temporada. Cabe recordar que el otro año Sport Boys celebrará su centenario y por ello, busca tener un plantel con el que pueda tener una mejor campaña que la actual y pelear por el título nacional y clasificar a un torneo internacional.

Los números de Mathías Llontop en 2026

En el presente curso se ha convertido en un jugador importante para el entrenador Carlos Desio y de los 39 partidos entre Liga1 y Copa Caliente, participó de 33, siendo titular en todo el Torneo Clausura, periodo en el que la 'misilera' estuvo en la pugna por el título.

Marcó un solo gol en el partido por copa ante Academia Cantolao y entregó un total de cuatro asistencias. Pese a ello, no ha sido llamado a la selección peruana por parte del entrenador Mano Menezes.

Universitario de Deportes ya piensa en la temporada 2027 y un jugador que ha generado interés es Mathías Llontop, que ha tenido un año productivo con Sport Boys. Sin embargo, aún no existe propuesta formal y también compite con el interés del cuadro rosado que lo quiere para su centenario.