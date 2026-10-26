Papa León XIV en Perú: Mindef y Fuerzas Armadas se preparan para recibir al pontífice

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que el papa León XIV, confirmara su viaje al territorio nacional, el Ministerio de Defensa emitió una respuesta y reafirmó su compromiso en colaboración con las Fuerzas Armadas que realizarán un trabajo conjunto para recibir al pontífice del 11 al 16 de noviembre.

Mindef y Fuerzas Armadas se preparan para recibir al papa León XIV

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Defensa (Mindef) informó que la institución y las Fuerzas Armadas se encuentran preparadas para recibir al papa León XIV en cada uno de los lugares que visitará durante su estadía en el Perú. Asimismo, destacó que la llegada del pontífice representa un motivo de esperanza para el país y reafirmó su disposición para darle la bienvenida.

"En cada uno de los lugares que visitará en nuestro país, el Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas ya se encuentran preparadas para recibirlo. Su presencia llenará de esperanza al Perú. ¡Estamos listos para darle la bienvenida!", expresó el comunicado del Mindef en redes sociales.

@Pontifex_es Lo esperamos, @Pontifex_es. En cada uno de los lugares que visitará en nuestro país, el Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas ya se encuentran preparadas para recibirlo. 🕊️ Su presencia llenará de esperanza al Perú. 🇵🇪 ¡Estamos listos para darle la bienvenida! https://t.co/cNI3J7r3UO — Mindef Perú (@MindefPeru) October 26, 2026

¿Qué fue lo publicado por el papa León XIV?

Esta mañana, el papa León XIV utilizó sus redes sociales para confirmar su pronta llegada a Perú, Uruguay y Argentina, afirmando que se encuentra lleno de alegría por su regreso a Latinoamérica.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", destacó el sumo pontífice.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú?

La visita del papa León XIV al Perú está programada para el 11 al 16 de noviembre. En ese sentido, el recorrido incluirá las ciudades de Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca (Santa Cruz de Succhabamba), Cusco y Pucallpa.

El Gobierno declaró días no laborables compensables para los trabajadores de los sectores público y privado por la visita del papa León XIV al Perú programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Dicha medida busca facilitar la asistencia de los ciudadanos en las actividades multitudinarias y reuniones previstas durante el tiempo que este en el país el sumo pontífice, cuyo vínculo con el país se remonta a varias décadas de labor pastoral.

Finalmente, la llegada del papa León XIV en Perú desplegará un trabajo conjunto entre el Mindef y las Fuerzas Armadas que se preparan para recibir al sumo pontífice durante su estadía.