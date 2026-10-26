Corte de LUZ en Lima y Callao el 26 y 27 de octubre: distritos, zonas afectadas y horarios

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/10/2026
¿No tendrás electricidad? Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 26 y 27 de octubre, según el cronograma de Pluz Perú.
¿Por qué será el corte de luz, según Pluz Perú?
A través de su página web, Pluz Perú precisa que la interrupción del servicio eléctrico para el lunes 26 y martes 27 de octubre en algunas zonas de la capital y del primer puerto del Perú responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro.
Se aconseja a los usuarios tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Además, se les recuerda que el corte de luz será en áreas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos.
Corte de luz el 26 de octubre: lista de zonas afectadas
Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programado para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 26 de octubre:
En San Miguel
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. en av. La Paz cdras. 4, 5, 6, 7, 8, av. Costanera cdras. 2, 3, 4, av. Libertad cdras. 6, 7, av. Nueva Costanera cdra. 3, calle Andrés Avelino Cáceres cdra. 1, calle Comandante Espinar cdras. 1, 2, calle Nueva cdra. 1, calle Uno cdra. 1, calle Miramar cdra. 1, pasaje 1 cdra. 1. Asimismo, el corte de luz se dará en estas zonas de San Miguel:
En el Callao
- Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Néstor Gambetta km 14.2.
En Independencia y Huacho
En Lima Cercado
¿En qué distritos no habrá luz el 27 de octubre?
Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el martes 27 de octubre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones desde ya:
En San Martín de Porres
- Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Mesa Redonda mz. X, av. Industrial cdras. 71, jr. Progreso cdra. 3 mz. Z, urb. Industrial Panamericana Norte av. Industrial cdras. 31, 32, jr. Chincha cdra. 3, calle Isidro Bonifaz cdra. 3.
En San Juan de Lurigancho
Áreas afectadas en San Antonio de Chaclla
En Breña
- Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las siguientes zonas del distrito:
Sectores sin luz en Comas
- Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Víctor Andrés Belaunde Oeste cdra. 13, C.R. Ciudad Sol de Collique mz. E.
En ese marco, se aconseja revisar el cronograma de Pluz Perú para identificar a tiempo qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 26 y 27 de octubre.