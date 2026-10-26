Corte de LUZ en Lima y Callao el 26 y 27 de octubre: distritos, zonas afectadas y horarios

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No tendrás electricidad? Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 26 y 27 de octubre, según el cronograma de Pluz Perú.

¿Por qué será el corte de luz, según Pluz Perú?

A través de su página web, Pluz Perú precisa que la interrupción del servicio eléctrico para el lunes 26 y martes 27 de octubre en algunas zonas de la capital y del primer puerto del Perú responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando el suministro.

Se aconseja a los usuarios tomar medidas preventivas desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas. Además, se les recuerda que el corte de luz será en áreas específicas como calles, urbanizaciones, manzanas y asentamientos humanos.

Corte de luz el 26 de octubre: lista de zonas afectadas

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programado para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 26 de octubre:

En San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. en av. La Paz cdras. 4, 5, 6, 7, 8, av. Costanera cdras. 2, 3, 4, av. Libertad cdras. 6, 7, av. Nueva Costanera cdra. 3, calle Andrés Avelino Cáceres cdra. 1, calle Comandante Espinar cdras. 1, 2, calle Nueva cdra. 1, calle Uno cdra. 1, calle Miramar cdra. 1, pasaje 1 cdra. 1. Asimismo, el corte de luz se dará en estas zonas de San Miguel:

Corte de luz en San Miguel.

En el Callao

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Néstor Gambetta km 14.2.

En Independencia y Huacho

Zonas afectadas por corte de luz.

En Lima Cercado

Cronograma de corte de luz.

¿En qué distritos no habrá luz el 27 de octubre?

Asimismo, el corte de luz afectará los siguientes distritos el martes 27 de octubre. Revisa detenidamente las zonas para tomar tus precauciones desde ya:

En San Martín de Porres

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Mesa Redonda mz. X, av. Industrial cdras. 71, jr. Progreso cdra. 3 mz. Z, urb. Industrial Panamericana Norte av. Industrial cdras. 31, 32, jr. Chincha cdra. 3, calle Isidro Bonifaz cdra. 3.

Corte de luz en SMP.

En San Juan de Lurigancho

Interrupción temporal del servicio eléctrico.

Áreas afectadas en San Antonio de Chaclla

Zonas afectadas por el corte de luz.

En Breña

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en las siguientes zonas del distrito:

Cronograma de Pluz Perú.

Sectores sin luz en Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en av. Víctor Andrés Belaunde Oeste cdra. 13, C.R. Ciudad Sol de Collique mz. E.

En ese marco, se aconseja revisar el cronograma de Pluz Perú para identificar a tiempo qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 26 y 27 de octubre.