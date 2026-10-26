Misa del papa León XIV en Lima: conoce las fechas para obtener las entradas y el límite por persona

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de una conferencia de prensa, el Arzobispado de Lima anunció las fechas para obtener las entradas gratuitas para la santa misa que dará el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas y el límite en la cantidad por persona.

¿Cuáles son las fechas en las que se podrá obtener las entradas para la misa del papa León XIV en Lima?

Durante el desarrollo de la conferencia de prensa, el Monseñor Guillermo Elías confirmó que las entradas para la misa del papa León XIV estarán disponibles los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre . Asimismo, precisó que cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas , con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en este importante encuentro religioso.

"El día 16, a las 10:30 de la mañana, la Base Aérea Las Palmas convocará a más de un millón de personas. Todas las entradas son gratuitas. Como no se cobrará nada, quiero darles un anuncio importante: las entradas digitales para inscribirse a la santa misa estarán disponibles para el público en general los días jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Cada persona podrá adquirir hasta ocho entradas", expresó el Monseñor.

Puntos a tener en cuenta

Como parte de la presentación, el Arzobispado de Lima señaló que, cada una de las entradas será gratuita y numerada para que el usuario pueda ubicarse dentro del establecimiento. Asimismo, detalló los siguientes puntos para que los ciudadanos lo tengan en consideración.

Gratuita: La entrada no se vende, ni se cede ya que no tiene un costo.

La entrada no se vende, ni se cede ya que no tiene un costo. Con nombre y DNI: Los ciudadanos pueden acceder a las entradas colocando su identificación y en el caso de extranjeros con su pasaporte.

Los ciudadanos pueden acceder a las entradas colocando su identificación y en el caso de extranjeros con su pasaporte. Una entrada por persona: Incluidos los niños, cada uno con su DNI

Incluidos los niños, cada uno con su DNI Intransferible: Las entradas no se pueden cambiar de titular.

Las entradas no se pueden cambiar de titular. Con código QR: Se puede presentar la imagen de acceso a través del celular o impreso.

Se puede presentar la imagen de acceso a través del celular o impreso. Para el ingreso: Los ciudadanos que quieran acceder al recinto, deberán portar en la entrada su DNI físico del titular.

Aspectos importantes para el acceso de entradas

Finalmente, el Arzobispado de Lima recordó que las entradas para la misa del papa León XIV serán gratuitas y podrán obtenerse de manera digital durante cuatro días, del 5 al 8 de noviembre. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas para participar en la celebración religiosa prevista para el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.