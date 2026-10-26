Ministro Vinelli pide a la población que no bote basura ni desmonte ante trabajos de descolmatación en ríos

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, exhortó a la población a no arrojar basura ni desmonte en los ríos, en medio de los trabajos de limpieza y descolmatación que se realizan como medida preventiva ante el fenómeno El Niño. Además, enfatizó la necesidad de mantener liberados los puntos intervenidos para reducir los riesgos de desbordes e inundaciones en las zonas vulnerables.

Inundaciones y acumulación de desperdicios en cauces de ríos

El titular del sector agrario instó a los ciudadanos a colaborar con el mantenimiento de los espacios limpios para evitar que el agua se repose durante la temporada pluvial.

"El pedido que se pueda limpiar y no queden espacios donde se acumula el agua, eso es uno. Segundo, hemos limpiado y estamos limpiando los ríos, a la gente le pedimos que no bote basura, desmonte a esos sitios", indicó.

El funcionario recordó los antecedentes registrados en años anteriores en puntos críticos de la capital donde se ejecutaron obras de infraestructura hídrica.

"Por ejemplo, Huaycoloro que en 2017 se desbordó se ha hecho la solución en Huaycoloro pero vemos que algunas personas botan desmonte ahí y eso digamos nuevamente pone en peligro a las personas", señaló.

La persistencia en el arrojo de materiales de construcción compromete la capacidad de evacuación de las aguas en las quebradas intervenidas por las cuadrillas de limpieza.

Uso inadecuado del sistema de alcantarillado durante emergencias

El ministro Vinelli advirtió sobre las consecuencias del retiro inapropiado de tapas de buzón en las vías públicas durante los periodos de lluvia intensa.

"Le pedimos a la población que no destape los desagües. La población cree erróneamente que levanta y se va a ir. No. Efectivamente se va a ir por unos minutos pero va a rebalsar y cuando rebalsa va a rebalsar con agua negra, agua sucia, mezclada. Eso es lo que más daño hace por eso pedimos a la población que no destape", señaló.

La manipulación indebida de la red sanitaria genera colapsos en las tuberías y causa el afloramiento de aguas servidas en las áreas urbanas afectadas. El sector reiteró que la conservación de la infraestructura pública resulta fundamental para mitigar los impactos sanitarios y ambientales ocasionados por las precipitaciones.

En ese sentido, el titular del Midagri, Marco Vinelli, instó a la población a sumarse a las medidas de prevención para garantizar la efectividad de los trabajos de descolmatación y evitar situaciones de riesgo en los cauces y redes de alcantarillado.