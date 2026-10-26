Ministro Vinelli sobre medidas del Ejecutivo: "Sabemos que es insuficiente, pero son acciones que se pueden hacer en este momento"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se refirió a las medidas adoptadas por el Ejecutivo y a la percepción ciudadana sobre su gestión. Reconoció que las acciones son insuficientes, pero sostuvo que responden a lo que se puede ejecutar en este momento.

Marco Vinelli reconoció la inconformidad de la población ante la respuesta del Gobierno frente al fenómeno El Niño, sin embargo, pidió paciencia y respeto por los procesos, al señalar que las autoridades atienden de manera progresiva diversos puntos críticos a nivel nacional.

"Entendemos el malestar de la gente, nos ponemos de su lado en primer término. También pedimos que hagan seguimiento a las cosas que estamos haciendo. Las personas nos dicen que quieres que descolmatemos algún punto crítico, pero les respondemos que primero estamos atendiendo otro punto para poder dirigirnos a esa zona", afirmó.

El titular del sector Agricultura reveló que, en coordinación con el MTC y su titular, Juan Sheput, se busca implementar puestos de trabajo temporales para las personas que se vean afectadas por los efectos del fenómeno El Niño.

"Nos dicen que no tienen generación de ingreso porque su actividad se ha visto afectada, para ello estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y el señor Sheput para que generen empleos temporales", señaló.

Asimismo, Vinelli declaró que lo mismo busca realizarse en su sector. También, reconociuó que todos los trabajos preventivos proablemente sean insuficientes para cumplir con un plan de seguridad altamente efectivo, pero que es lo que se puede realizar en estos momentos.

"Desde el Ministerio de Agricultura de estamos dando empleo temporal para la limpieza de canales (...). Es para compensar. Sabemos que es insuficiente, sin embargo, son acciones que se pueden hacer en este momento. Hay cosas que no se pueden concluír tan rápido", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, el titular del MIDAGRI, Marco Vinelli, abordó la respuesta del Gobierno frente al fenómeno El Niño y las críticas de la ciudadanía. Si bien admitió que las medidas implementadas aún son limitadas, señaló que las autoridades avanzan con las acciones que pueden ejecutar ante la emergencia climática.