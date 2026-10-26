Ministro Vinelli asegura que sacarán los primeros decretos "en las próximas 3 semanas" tras aprobación de facultades

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, indicó que, conforme a lo dicho por el premier, el Ejecutivo emitirá los primeros decretos en las próximas tres semanas, tras la aprobación de facultades legislativas. El titular del Midagri indicó que el Gobierno avanzará con las medidas previstas en este periodo.

Marco Vinelli explica el circuito administrativo de los decretos

El integrante del Gabinete Ministerial detalló el procedimiento formal y técnico que debe seguir cada iniciativa normativa dentro del Poder Ejecutivo antes de su aprobación final en la Presidencia del Consejo de Ministros. El representante precisó la ruta burocrática obligatoria que recorre cada documento desde la propuesta inicial.

"Ahora toca más bien hacer los decretos pasar por todo el circuito, tiene que pasar por todo el circuito del aparato del Ejecutivo por ejemplo mi caso, el caso de agricultura lo tenemos que aprobar en las direcciones, asesoría jurídica a PCM, viceministros y de ahí pasa al Consejo de Ministros por eso el premier ha anunciado que masomenos en las próximas 3 semanas ya estamos sacando los primeros decretos", detalló.

La formulación de los decretos legislativos requiere la revisión legal de las direcciones especializadas y asesorías jurídicas de cada sector ministerial implicado. La evaluación técnica busca garantizar la solidez jurídica de los dispositivos antes de ser remitidos a las dependencias centrales.

Una vez validados los expedientes por los viceministerios y la Comisión de Coordinación Viceministerial, los proyectos serán elevados al Consejo de Ministros para su debate y posterior publicación en el diario oficial. El cronograma establecido busca cumplir con los plazos normativos vigentes.

Plazos parlamentarios y celeridad en la promulgación de normas

El representante del Ejecutivo comparó los tiempos de tramitación empleados en el fuero parlamentario para la concesión de las facultades con el ritmo de trabajo del Gabinete. El ministro hizo referencia al periodo de evaluación legislativa previo a la obtención del marco legal.

"Yo preguntaría (...) ¿cuánto tiempo se ha demorado el legislativo para dar las facultades? que antes ocurría con mucha más rapidez y ahora todo está muy lento lo dejaré ahí para ello pero si hay que acelerar los decretos", señaló.

El titular del sector agrario reiteró la necesidad de agilizar los trámites burocráticos internos para poner en marcha las herramientas legales otorgadas por el Poder Legislativo . La gestión ministerial busca priorizar el despacho de las normas requeridas para el sector.

Las normas a ser promulgadas buscarán optimizar la gestión pública e implementar reformas operativas en beneficio del sector agrario y de la infraestructura nacional. El Ejecutivo mantendrá la coordinación entre carteras para el cumplimiento de los objetivos trazados.