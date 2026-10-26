Perú clasificó a dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 tras acabar líder del Grupo O

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana sub 15, bajo la dirección técnica de Diego Ortiz, sorprendió y selló su clasificación a los dieciseisavos de final de la Categoría A de la Copa Mundial y Festival Sub 15. La Bicolor fue de menos a más y acabó como líder del Grupo O por encima de Mali y Bielorrusia, donde tras conseguir un empate y cuatro victorias al hilo.

La hazaña histórica de Perú en el Mundial y Festival Sub 15

El combinado patrio afrontó un día clave este lunes, 26 de octubre, para definir su posición en el certamen que se viene desarrollando en Azerbaiyán. Su primer desafío fue ante la escuadra africana de Mali a la que superó 2-1 y posteriormente se impuso por 1-0 a similar asiático de Mongolia.

Con estos resultados obtenidos, la Blanquirroja terminó por encima de sus rivales en la tabla de la fase de grupos. De esta forma disputó cinco partidos en total en los que logró 13 puntos logrando de esta maner su clasificación a los dieciseisavos de final de la justa mundialista.

El plantel nacional debutó en el Grupo O del Mundial Sub 15 con un empate (2-2) ante Bielorrusia, con goles de Salvador Hidalgo y Piero Oliva. Para la segunda fecha, la Bicolor no tuvo piedad y aplastó 12-0 a Papúa Nueva Guinea, con tantos de Austin Vilela (4), Edinson Vela (2), Stephano Chávez, Jeanfranco Trujillo (2), Max Cherres (2) y Salvador Hidalgo.

Luego, en la siguiente jornada sumó un nuevo triunfo tras doblegar (2-0) a Botsuana, con anotaciones de Stephano Chávez y Edinson Vela. En la cuarta fecha, el conjunto peruano sorprendió y derrotó 2-1 a Malí con doblete de Dayro Maldonado. Por último, la selección peruana cerró la fase de grupos con un triunfo por la mínima diferencia, 1-0, a Mongolia.

🇵🇪 ¡𝗟𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝘀𝗲 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗼𝗷𝗼 𝘆 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗼! Revive las anotaciones de #LaBicolor Sub15 🇵🇪 en el triunfo por 2-1 frente a Mali 🇲🇱 ⚽️⚽️ Dayro Maldonado #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/xFbY8tYBX7 October 26, 2026

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana?

El cuadro peruano volverá a tener acción este miércoles 28 de octubre desde las 5:30 a.m. cuando afronte los dieciseisavos de final de la Categoría A del Mundial Sub 15 en el Complejo de Competición de Hovsan, en Azerbaiyán.

Cabe señalar que aún los dirigidos por Diego Ortiz tendrán que esperar a que se cierre la fase de grupos del certamen mundial hoy para poder conocer a quién enfrentará y preparse de la mejor manera para derrotarlo.

Con un triunfo por 2-1 ante Mali y otro por 1-0 ante Mongolia, este lunes la selección peruana selló su clasificación a los dieciseisvaos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 que se viene disputando en Azerbaiyán.