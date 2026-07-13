Mundial 2026: ¿A cuánto asciende el movimiento migratorio en el Perú de los países semifinalistas? AQUÍ los detalles

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las semifinales del Mundial 2026, la Superintendencia Nacional de Migraciones reveló los movimientos migratorios de los ciudadanos de España, Argentina, Francia e Inglaterra, en lo que va del presente año.

Asimismo, la entidad reveló que el Perú residen 4 618 ciudadanos argentinos, 2 493 españoles, 936 franceses y 617 británicos, quienes cuentan con una calidad migratoria distinta a la de turista, como residencia por trabajo, vínculo familiar, estudios u otras modalidades previstas en la normativa migratoria.

¿Cuál es el movimiento migratorio de los ciudadanos de los países mundialistas?

Según la base de datos del organismo adscrito al Ministerio del Interior (Mininter), hasta julio de 2026, España lidera el número de ingresos al territorio peruano con 73 104 ciudadanos, seguida muy de cerca por Argentina, con 72 580 ingresos, Francia registra 41 775 y el Reino Unido 40 669.

#NotaDePrensa ¡El Mundial entra en su recta final! Mientras Argentina, España, Francia e Inglaterra disputan las semifinales, estos mismos países registran más de 452 mil movimientos migratorios entre ingresos y salidas del Perú durante el 2026.



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En conjunto, estos cuatro países acumulan más de 452 000 movimientos migratorios entre ingresos y salidas del Perú, lo que evidencia el permanente intercambio turístico, comercial, académico y cultural que mantienen con nuestro país.

En ese sentido, Migraciones recordó que todos los viajeros nacionales y extranjeros son atendidos mediante controles migratorios modernos, los cuales permiten "agilizar el tránsito internacional, fortalecer la seguridad y garantizar un registro oportuno" de los movimientos migratorios en los principales puestos de control del Perú.

Migraciones reanuda emisión de pasaportes

Desde este lunes 13 de julio, Migraciones anunció el restablecimiento de la atención para el trámite y emisión de pasaportes electrónicos en todas sus oficinas a nivel nacional, luego de que concluyeran las labores de mantenimiento en los servicios digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

📄 #NotaDePrensa | ¡Atención! Concluido el mantenimiento de los servicios digitales del @ReniecPeru, #MigracionesPerú 🇵🇪 reanudó la atención para el trámite de pasaporte en todas sus sedes del país.



✅ Más información 👉 https://t.co/f3D2Fskfq8 pic.twitter.com/VAi5eRQ4HT — Migraciones Perú (@MigracionesPe) July 13, 2026

La reanudación del servicio se produce luego de una suspensión temporal anunciada por Migraciones debido a una falla en la plataforma virtual del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entidad responsable de proporcionar la información de identificación necesaria para la emisión de pasaportes electrónicos.

La normalización del servicio permitirá que los usuarios continúen con los trámites pendientes, incluidos aquellos que fueron reprogramados debido a la suspensión temporal. Asimismo, las personas con viajes próximos podrán gestionar nuevamente su documento de identidad para salir del país siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad.

Finalmente, Migraciones recordó que, cualquier información relacionada con horarios, requisitos o novedades debe consultarse únicamente a través de sus canales oficiales, con el fin de evitar desinformación o posibles estafas.