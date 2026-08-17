Perú expulsa a más de 40 ciudadanos extranjeros en situación irregular: dos cuentan con sentencia condenatoria

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en articulación con la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, ejecutó la expulsión de 42 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular. La intervención, realizada el 17 de agosto, responde a la estrategia del Gobierno para recuperar el orden y fortalecer la seguridad en el territorio nacional.

En situación irregularas y con sentencias

Del total de expulsados, 35 eran de nacionalidad venezolana y 7 colombiana. Durante las verificaciones se identificó que dos de ellos registraban sentencia condenatoria, lo que refuerza la gravedad de la medida. Los ciudadanos fueron trasladados y retirados del país a través de la frontera, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, reafirmó en compromiso de mantener el orden y la seguridad en territorio nacional y advirtió que quienes ingresen o permanezcan en el país deben respetar las leyes.

"El Perú necesita orden y seguridad, y desde Migraciones estamos actuando. Quien ingresa o permanece en nuestro territorio debe respetar nuestras leyes. No vamos a bajar la guardia, fortaleceremos el control migratorio y ejecutaremos las medidas que correspondan frente a quienes incumplan la normativa", afirmó.

Añadió que el control migratorio efectivo es también una medida de seguridad, destacando el trabajo conjunto con la Policía Nacional para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Un control migratorio efectivo también es seguridad. Estamos identificando, verificando y actuando frente a quienes incumplen las normas. Esta es una muestra concreta de que el Estado está recuperando el control y que Migraciones está en primera línea para contribuir a ese objetivo"

La intervención se realizó por encargo del ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, y se enmarca en la política de la presidenta Keiko Fujimori para recuperar el orden y reforzar la seguridad ciudadana.

Migraciones informó que continuará intensificando las acciones de fiscalización y control, especialmente en zonas de frontera y puntos estratégicos, para garantizar un ingreso, permanencia y salida del territorio nacional bajo las reglas establecidas por ley.

La expulsión de 42 extranjeros busca así enviar un mensaje claro: el Estado no tolerará la permanencia de personas que incumplan la normativa y menos aún de quienes tienen antecedentes penales. El operativo refuerza la idea de que el control migratorio es también una herramienta de seguridad ciudadana, y que la coordinación entre autoridades migratorias y policiales resulta clave para sostener esta estrategia en el tiempo.