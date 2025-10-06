PNP sobre efectivo que se negó a pagar pasaje de bus: "Nosotros tenemos la posibilidad del pase gratuito"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe de la Región Policial Lima, el general PNP Enrique Felipe Monroy, se refirió al video donde un efectivo policial se niega a pagar pasaje en un bus de transporte público, lo que resultó en la detención del conductor. En ese sentido señaló que es 'pase libre' es un derecho de los efectivos.

Ciudadanos contra el 'pase libre'

Los cuestionamientos respecto al 'pase libre' de la PNP se dieron en medio de la ola de criminalidad, extorsión y sicariato que azota a nuestro país, especialmente a los transportistas que cada semana sufren ataques y son asesinados.

A ello se suma que, cuando salen a manifestarse se observa el despliegue de una gran cantidad de agentes, lo que genera indignación pues la ciudadanía no observa este mismo accionar en la lucha contra la criminalidad. Es en este sentido que el fin de semana se viralizó un video en el que una suboficial busca hacer valer su pase gratuito, pero no solo para ella, sino también para su familia, lo que resultó en la detención del conductor que pedía se pague el pasaje de sus acompañantes.

"La ley es la ley, esto es un derecho, no es potestativo. Entonces cuando no cumples la ley, estás sujeto a una intervención policial y es válida, está amparada por la ley. Nosotros tenemos la posibilidad del 'pase gratuito' en el transporte público. Respetamos la posición de las personas, pero al cometerse una transgresión o incumplimiento de ley, obviamente corresponde una intervención policial", detalló Felipe Monroy.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, se refirió al video donde un efectivo policial se niega a pagar pasaje en un bus de transporte público y señaló que, cuando se incumple la ley, corresponde una intervención.



📻 95.5 FM... pic.twitter.com/iXVJ4OJ0rZ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 6, 2025

Caso viral

Según el videos, la suboficial, identificada como Teresa Cuba Lara, mostró su placa al conductor del bus de transporte público al que subió para hacer valer su 'pase libre' y de su familia, pero el chofer le indicó que debía abonar por sus acompañantes. La respuesta de la agente fue negativa y exigió el viaje gratuito para su familia.

Durante el incidente, la unidad permaneció detenida más de 30 minutos, lo que generó maletar entre los pasajeros a bordo. El ambiente de tornó tenso con los reclamos de los presentes para la pronta reanudación de la ruta.

A los minutos, hasta siete efectivos motorizados de la Policía de Tránsito acudieron en respuesta al llamado de su colega. Las personas grabaron el momento en que los uniformados detuvieron al conductor, quien manifestó su indignación antes de ser trasladado a la Comisaría de Monserrate.

Es en este contexto que el general Enrique Felipe Monroy avaló lo sucedido, indicando que el 'pase libre' es un derecho de la PNP por lo que correspondía la intervención policial.