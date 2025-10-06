Paro de transportistas: Ataque a bus de Santa Catalina tendría relación con 'Los malditos de Huáscar', según PNP

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A solo horas de arrancar un nuevo paro de transportes, un bus de la empresa Santa Catalina, más conocido como 'La 23C', fue atacado a balazos en la cuadra 5 de la avenida El Sol. Según los primeros reportes, el conductor resultó herido y fue trasladado a un centro médico cercano donde viene luchando por su vida.

'Los Malditos de Huáscar' estarían tras este ataque

Respecto a este hecho criminal, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, brindó detalles del mismo cuando se encontraba en un punto principal de la ciudad durante esta nueva paralización del sector transporte. En diálogo con Exitosa, el integrante de la PNP señaló que tras la captura de dos participantes en este delito, las investigaciones preliminares arrojan que detrás del mismo estarían 'Los Malditos de Huáscar' liderados por el 'Chato Luis'.

"De acuerdo a las investigaciones preliminares, estaría tras este hecho criminal la banda 'Los Malditos de Huáscar' que estaría liderada por el chato Luis', indicó.

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Enrique Felipe Monroy, indicó que el ataque armado contra un conductor de la empresa de transporte Santa Catalina, estaría relacionado con la organización criminal 'Los Malditos de Huáscar'.



Capturaron a dos implicados en ataque a bus en SJL

Dentro de este reporte, el general Felipe Monroy indicó que efectivos que laboran en San Juan de Lurigancho observaron imágenes captadas por cámaras de seguridad y dieron con el paradero del chofer que manejó el auto que llevó al sicario hasta el lugar de los hechos y al dueño de este. Ambos serán interrogados para determinar si fueron parte de este suceso.

"De las diligencias fílmicas a las que hemos tenido acceso, el sicario llega a las 9:40 de la noche a bordo de un vehículo blanco hasta el lugar de los hechos. Espera hasta las 10:15 para que llegue el bus de Santa Catalina, hace el ademán que va subir y le arroja tres tiros al chofer: uno en el brazo y dos en la parte abdominal", añadió.

En esa misma línea, se indicó que el conductor se sigue recuperando de las heridas de bala que recibió y que se encuentran cerca de dar con el paradero del sicario.

"Luego del ataque fue llevado a una clínica y de momento se encuentra estable. Pudimos dar cuenta que un vehículo blanco deja al sicario y luego del hecho una moto lineal lo saca de la escena. A las 4:45 se intervino al vehículo que trasladaría, al que manejaba este auto y ya se determinará el grado de participación", puntualizó.

En resumen, el jefe de la Región Policial Lima, general Felipe Monroy, aseguró que el ataque al bus de la empresa Santa Catalina sería obra de 'Los Malditos de Huáscar'.