Tensión en SJL: Transportistas bloquean avenidas principales y obligan a pasajeros a bajar de los buses

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Empresas de transporte público acatan el paro convocado para este lunes, 6 de octubre, como señal de protesta por la inacción de las autoridades para frenar los asesinatos y la inseguridad ciudadana. Manifestantes bloquearon vías principales del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) y obligaron a los pasajeros a bajar de los buses que no se sumaron a la medida.

Buses bloquean vías principales de SJL

En la noche del último sábado, 4 de octubre, el distrito de San Juan de Miraflores se vistió de luto tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa y a este lamentable suceso se suma el registrado en la cuadra 5 de la avenida El Sol, en SJL, a pocas horas del "apagón de motores" anunciado para este lunes: un chofer de la 23 C de Santa Catalina fue herido de bala.

Cansados de ser blanco de los extorsionadores y de la criminalidad, los transportistas decidieron protestar nuevamente. Es así como en Lima Este, en el distrito de SJL, se reportó que varios pasajeros se vieron afectados por la poca presencia de buses, e incluso se registró enfrentamientos entre los transportistas, precisamente contra aquellos que no se unieron a la protesta.

También se informó que en avenidas principales como Héroes de Cenepa varias unidades de empresas como Santa Catalina, Arco Iris, la 10 A, la 75 y más, decidieron impedir el libre tránsito desde muy temprano. Asimismo, bloquearon las vías como Próceres de la Independencia, Bayóvar, muy cerca a la estación de la Línea 1 del Metro de Lima.

Transportistas se concentrarán en Caja de Agua

El grupo de manifestantes no solo bloquearon las vías, sino que obligaron a otros conductores a detener sus unidades, como el caso de la empresa Santa Anita S.A. Pasajeros, incluidos niños y mujeres, tuvieron que bajar.

Asimismo, se reportó que otros vehículos se movilizan en caravana por Próceres de Independencia para llegar hasta Caja de Agua como punto de concentración y luego dirigirse hacia el Congreso para levantar su voz de protesta.

En los vehículos se logra apreciar algunos carteles que reflejan su malestar y molestia por la inacción de las autoridades para frenar a las bandas criminales en el Perú.

"No más muertes", "Mis hijos me esperan en casa", "Tocas a uno, salimos todos", "No más extorsiones", son algunos de los mensajes de los transportistas que se sumaron al paro de hoy.

Exigen acciones contra la inseguridad

Un gran contingente policial llegó hasta la zona para lograr controlar la situación; sin embargo, los transportistas no dan surazo a torcer y siguen con el bloqueo de las vías principales de uno de los distritos más poblados del país.

Es así como se detalló que este lunes, conductores de varias empresas de transportes se movilizan en caravana y bloquean vías principales y la entrada de San Juan de Lurigancho para luego protestar hasta el Congreso.