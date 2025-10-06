SJL: Policía impide movilización de más de 90 conductores de la empresa Las Águilas 75

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Lurigancho, un fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) impidió esta mañana el desplazamiento de más de 90 conductores de la empresa de transporte urbano Las Águilas 75 S.A., quienes intentaban movilizarse hacia el Óvalo Zárate en el marco del paro convocado hoy, lunes 6 de octubre.

Paro de transportistas: Tensión en SJL

Este lunes, las calles amanecieron con poca presencia de buses debido al "apagón de motores" que anunciaron distintas empresas de transporte como medida de protesta ante las muertes de sus compañeros como el de Daniel José Cedeño de Lipetsa, en San Juan de Miraflores, y el ataque contra otro conductor de la 23 C de Santa Catalina, en SJL.

Cansados de la ola de inseguridad ciudadana y convertirse en el blanco de los extorsionadores, los transportistas de la empresa Las Águilas 75, se unieron para realizar una caravana por las vías principales del distrito, como en la avenida Canto Grande y Las Flores, colocando en sus unidades carteles con mensajes que expresan su malestar.

"Como dueles Perú", "Amo a mis hijos, por eso salgo a trabajar. No quiero dejarlos huérfanos", "No más extorsiones", son algunas de las frases usadas por los manifestantes en el distrito de Lima Este.

Policía impide caravana de buses Las Águilas 75

Pese a que se anunció que la protesta se daría en forma pacífica, se presentó una serie de enfrentamientos entre los transportistas y efectivos de la PNP. Pues bien, los agentes del orden llegaron hasta la zona para evitar que los buses de la 75 continúen su recorrido hacia el Óvalo Zárate para luego dirigirse al Congreso y levantar su voz de protesta por la inacción de las autoridades para frenar la delincuencia.

La medida generó momentos de tensión entre los conductores y los pasajeros que se encontraban a la espera de poder abordar alguna unidad y trasladarse a sus centros de trabajo.

PNP garantiza seguridad durante el paro

A través de un comunicado, la PNP informó que se dispuso el uso de buses de la institución para apoyar gratuitamente a los ciudadanos que se ven afectados por el paro de transportistas.

Asimismo, aseguran que la Dirincri ha intensificado las diligencias para investigar la muerte del conductor de la empresa Lipetsa.

Los choferes de la empresa Las Águilas 75, que acatan el paro de transportistas de hoy, lunes 6 de octubre, denuncian restricciones de su caravana por el distrito de SJL.