Titular del MTC minimiza paro asegurando que es parcial: "Hay otro sector que sí se está movilizando"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre el paro de transportistas convocado para este lunes 6 de octubre asegurando que ha sido una paralización parcial a pesar de las imágenes que se han observado a lo largo de la capital.

El titular del MTC acudió a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República para sustentar el monto exigido por su cartera en el Presupuesto General de la República en el 2026. A su salida, fue abordado por la prensa quienes le consultaron sobre esta nueva jornada de protestas.

Titular del MTC minimiza paro de transportistas

César Sandoval señaló que el paro de transportistas de este 6 de octubre viene siendo parcial ya que considera que un sector importante ha continuado con sus labores. Además, indicó que el ministro del Interior, Carlos Malaver, brindará una conferencia de prensa en las próximas horas para dar un balance oficial.

"Cuando digo que es parcial es porque también hay un sector que si se está movilizando. En consecuencia con el tema de seguridad, ustedes ven que acabo de salir de la Comisión de Presupuesto y estoy seguro que el ministro del Interior dará en breve una conferencia y explicará el estado situacional que corresponde a la seguridad", indicó.

En esa misma línea, Sandoval aseguró que el Ministerio del Interior ha logrado avances con el sector transportes y que estos darán resultados en los próximos días.

"Para su conocimiento, el Ministerio de Transportes, lo han dicho los dirigentes de todos los sectores, están coordinando con una mesa de trabajo y que con el sector transporte no tienen ningún problema ya que con ello estamos tomando acciones que corresponde a mi cartera", añadió.

Se consolida una estrategia

A su vez, el integrante del Consejo de Ministros dejó en claro que la Fiscalía, Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú están consolidando una estrategia conjunta para hacer frente con todo a la delincuencia que azota al país.

"El mensaje es que hay que conversar y escuchar. Miren lo que han reconocido el señor Martín Ojeda que han avanzado bastante con el Mininter, que se han puesto de acuerdo y que se está consolidando la articulación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Se están dando las condiciones y estrategias, pero ocurrió un fallecimiento que todos lamentos y espero que este día se superen algunas cosas". puntualizó.

De esta manera, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguro que el paro de transportistas de este 6 de octubre fue solo parcial.