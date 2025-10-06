Ministro del Interior: "Algunos elementos de la PNP han cometido errores, pero no podemos generalizar"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al Congreso para participar de una mesa técnica de la comisión de Defensa para analizar los alcances de la ley que regula los procesos de ascensos a policías. Fue durante su intervención que Malaver reconoció que "algunos elementos" de la Policía Nacional del Perú han cometido errores, pero pidió que no se generalice a toda la institución.

Malaver justifica a la PNP

En el Parlamento se debate el proyecto de ley que busca cambiar ascensos en la PNP, el cual volvió a la comisión para que se ajuste y se fortalezca las etapas de ascenso mediante precisiones en la declaración de aptitud, factores de evaluación, la ponderación de méritos y el subfactor disciplinario. Es por esta norma que Malaver sostiene que se han creado muchas circunstancias adversas.

"Hay que reconocer que en algún momento si, algunos elementos han cometido errores pero no podemos generalizar. No podemos tratar de equiparar y poner a todos por igual, porque hay gente que pone el pecho. Cómo hacemos ese reconocimiento y decir que sirva como ejemplo de los demás, que sigan haciendo los esfuerzos", señaló.

Para el ministro en este combate a la criminalidad la propia PNP se ve seriamente afectada, pues además busca recuperar la confianza de la población, según Malaver, la institución ha dado grandes pasos y muestras de transparencia.

"Pero lamentablemente, a veces cuando uno, y el grupo humano que lidera, queremos dar esas muestras de transparencia. Lamentablemente parece que hubiera gente que no quisiera o no se cubre de la manera exacta e inclusive se saca en muchos momentos, comentarios fuera de contexto que buscan transformar un comentario por parte de cualquier integrante de la policía o el mío propio, con el fin de hacerlo la noticia del momento", indicó.

Cuestionamientos a la PNP

Estas declaraciones se dan en medio de los cuestionamientos a la Policía Nacional del Perú por denuncian de filtración de información para la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo'. Pues el delincuente y autoridades paraguayas han denunciado que habían efectivos que informaban al criminal para que pueda escapar.

Esta es una acusación que se viene investigando en la PNP, pero que muchas autoridades de la institución han negado. A este problema se le suman otra serie de cuestionamientos que resultan en el descontento de la población con la autoridad.

En este sentido, el ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que es cierto que hay malos efectivos pero no se puede generalizar a toda la institución.