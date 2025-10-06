Martín Ojeda: "No han bajado los cupos ni las muertes, la seguridad interna es un total fracaso"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, no tuvo reparo en afirmar que "la seguridad interna es un total fracaso", motivo por el cual, los transportistas han paralizado sus funciones para hoy, lunes 6 de octubre,

El dirigente afirmó que los delitos de extorsión y sicariato, así como el cobro de cupos, no han disminuido. Dicha ineficiencia desde el Ejecutivo y el Congreso se ve reflejada en los 47 conductores abatidos en los primeros 10 meses del presente año.

La inseguridad sigue más latente que nunca

Durante la entrevista con Nicolás Lúcar en "Hablemos Claro", Ojeda cuestionó fuertemente la falta de acción coordinada entre ambos poderes del Estado, puesto que, el resultado no solo es el "apagado de motores" de esta mañana, es principalmente la ola de inseguridad que azota casi a diario a este sector.

"Está peor, acá hay que ver y no vamos a cansar de decirlo: somos conscientes y somos testigos que no hay una posición articulada de ninguno de los poderes del Estado, cada quien hace un trabajo con espasmos. No somos mezquinos con el tema de la Policía con sus capturas, pero lamentablemente no han bajado los cupos ni las muertes", señaló.

En esa línea, denunció que las propuestas de su gremio (activación del 'Plan Celador', la aplicación de denuncias a las empresas de telefonía que venden chips sin nombre y el levantamiento del secretario bancario a los 'números Yape' donde pagan los cupos) no han sido atendidas hasta la fecha.

Respuesta de la presidenta

Quien se pronunció esta mañana fue la presidenta Dina Boluarte para nuevamente minimizar la paralización de los transportistas, quienes le exigen trabajar de forma segura por ellos, sus familias y los usuarios que les toca transportar.

"Desde acá yo quiero llamar a los señores del medio de transporte a una reflexión, si bien es cierto ese sector es el que está más afectado por las extorsiones y los asesinatos de su compañeros de trabajo, nos duele también como Gobierno, por ello estamos dando la lucha todos los días. (...) Pero un paro de 24 horas, 48 horas, hermanos transportistas, no resuelve y no va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", indicó.

Frente a este situación, Martín Ojeda advirtió que de fallecer más transportistas en los próximos días, habrán nuevas paralizaciones en Lima y Callao.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, no descartó que el paro de transportistas continúe en los próximos días. "Si hay un muerto más, se para otra vez", aseguró.



Mientras los transportistas exigen mayor seguridad para el desarrollo de sus labores, ni el Congreso ni la mandataria parecen asumir sus responsabilidades en esta grave problemática que azota diariamente a este sector.