Precio del dólar HOY en Perú: revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio este miércoles 26 de agosto

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar hoy en Perú te permitirá identificar si es el mejor momento para realizar alguna operación financiera con esa divisa. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de este miércoles 26 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

La cotización del dólar ha mostrado movimientos durante agosto del 2026. En ese sentido, conocer el precio de esa divisa en el mercado cambiario peruano resulta útil para quienes tienen ahorros en esa moneda, realizan compras internacionales, reciben ingresos del extranjero o deben efectuar pagos vinculados a productos y servicios cotizados en dólares.

Dado que el mercado es muy volátil, es crucial mantenerse informado sobre cuál es el comportamiento del dólar de forma diaria para poder identificar el mejor momento para comprar o vender esa divisa. Las instituciones financieras actualizan sus tableros para reflejar sus valores en tiempo real.

Una entidad que te permite conocer el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) que te mostramos a continuación en la apertura de la jornada de este miércoles 26 de agosto.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este martes 25 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,343 S/3,352

Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación a la baja, en comparación al día de ayer, martes 25 de agosto, donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/ 3,339; mientras que la venta presentaba un valor de S/ 3,350.

Tipo de cambio del dólar paralelo: Así cotiza hoy

No solo revisar el precio del dólar en el portal oficial de la Sunat es importante, sino también se aconseja verificar la cotización de la divisa en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú.

Pues bien, los valores pueden variar dependiendo de la oferta y demanda, la ubicación del establecimiento, el monto de la operación y el comportamiento del mercado durante el día. Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio para la compra y venta del dólar paralelo u "Ocoña" en la mañana de hoy, 26 de agosto, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe.

Dólar paralelo u Ocoña: así cotiza este miércoles 26 de agosto en Perú.

Así cerró el dólar ayer, 25 de agosto, según la BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. De acuerdo a lo reflejado en su página oficial, el dólar cerró ayer, martes 25 de agosto en S/3,3440 (con una apertura de S/3,3470), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,3428, con un máximo de S/3,3450 y un mínimo de S/3,3420.

Así que si tienes planeado comprar o vender dólares hoy, lo ideal es saber primero cuál es el precio de la divisa y la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo y la Sunat, en la apertura de la jornada de este miércoles 26 de agosto.