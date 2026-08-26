Lima tendrá 33 Puestos de Auxilio Rápido: así funcionarán para atender emergencias y reforzar la seguridad

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La seguridad ciudadana y la atención oportuna ante emergencias son dos de las principales preocupaciones de los vecinos de Lima. Frente a esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la implementación de una red de Puestos de Auxilio Rápido (PAR) que busca llevar una respuesta más cercana a diferentes sectores de la capital.

La propuesta fue presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante la inauguración del nuevo Hospital de la Solidaridad Ate II. Según explicó la autoridad edil, estos espacios tendrán una función orientada tanto a la seguridad como a la atención inmediata de situaciones que puedan presentarse en las calles.

¿Qué tendrán los nuevos Puestos de Auxilio Rápido?

Cada uno de los PAR contará con la presencia de un sereno, quien podrá brindar apoyo ante situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana. A este componente se sumará una motoambulancia equipada para atender urgencias, emergencias y brindar primeros auxilios, permitiendo que el personal pueda desplazarse con mayor rapidez frente a un incidente.

La incorporación de vehículos de respuesta rápida busca atender una de las principales dificultades durante una emergencia: el tiempo que transcurre entre el reporte de un incidente y la llegada de una unidad especializada.

Los PAR también funcionarán como puntos de recepción de denuncias ciudadanas, de modo que los vecinos puedan comunicar situaciones que requieran intervención municipal. La idea es que estos espacios se conviertan en puntos de contacto más cercanos entre la población y los servicios de la comuna.

Reggiardo explicó que los puestos estarán distribuidos en diferentes sectores de Lima y que la primera fase comprenderá 33 unidades. Posteriormente, la Municipalidad Metropolitana de Lima proyecta incrementar la cifra hasta aproximadamente 45 puestos.

🗞️l El alcalde @Renzo_Reggiardo detalló que la implementación de los Puestos de Auxilio Rápido (PAR) comenzará con 33 inicialmente y luego se ampliará hasta alcanzar aproximadamente 45 puntos en la ciudad. De esta manera, la Municipalidad de Lima busca fortalecer su capacidad de... pic.twitter.com/Kfevo6ZJOK — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 25, 2026

¿Dónde estarán ubicados los PAR en Lima?

La ubicación de estos espacios responde a criterios como la concentración poblacional y los reportes de emergencias registrados en determinados sectores. El propósito es que la atención se encuentre lo más cerca posible de las zonas donde exista una mayor demanda de asistencia.

Sin embargo, hasta el momento del anuncio, la Municipalidad de Lima no había difundido un listado completo con los distritos y direcciones exactas de los 33 primeros puestos, ni un cronograma detallado con la fecha de apertura de cada uno. Por ello, los vecinos deberán esperar la información oficial de la comuna para conocer cuándo comenzará a funcionar el PAR más cercano a su zona.

La implementación de los 33 Puestos de Auxilio Rápido representa una apuesta por descentralizar y acercar los servicios de seguridad y atención de emergencias a los vecinos de Lima.

La presencia conjunta de serenos y motoambulancias pretende reducir los tiempos de respuesta y facilitar la recepción de denuncias ciudadanas. Si la ampliación hasta 45 puntos se concreta, la capital contará con una red más extensa de atención inmediata; no obstante, será clave conocer las ubicaciones definitivas y verificar su funcionamiento efectivo para determinar el impacto real de esta medida en la seguridad y atención de emergencias.