Beyoncé donó MILLONARIA cifra a organizaciones en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante internacional Beyoncé realizó un donativo monetario a Colombia luego que el pasado 10 de agosto se registrara un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Chocó.

Beyoncé realiza millonario donativo a Colombia tras emergencia

Por medio de un comunicado realizado por la empresa Parkwood Entertainment que representa a la cantante Beyoncé, se dio a conocer un documento que afirma su donativo para los afectados por el terremoto de magnitud 7.4 reportado en Colombia hace dos semanas.

"Beyoncé anuncia una donación personal de 1 millón de dólares estadounidenses a organizaciones que actualmente trabajan sobre el terreno en Colombia en labores de ayuda humanitaria tras la devastación causada por el reciente terremoto", afirmó el comunicado.

De acuerdo con Parkwood Entertainment, los recursos tienen por finalidad contribuir de manera inmediata con alimentos y artículos necesarios para los damnificados que quedaron sin vivienda después del terremoto. Asimismo, el documento también enfatiza el nivel de daño que ocasionó el desastre en viviendas, edificios, carreteras e infraestructura en el país extranjero.

Documento que expone el aporte de la cantante Beyoncé

Siguiendo esa línea, se recomendó consultar el trabajo de las organizaciones Food For The Poor y World Central Kitchen para conocer el avance de las labores e identificar las alternativas disponibles para quienes busquen contribuir a la causa.

"La donación se destinará a proporcionar de forma inmediata alimentos y artículos de primera necesidad a las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el departamento del Chocó, en Colombia, en la madrugada del 10 de agosto.

Otras figuras artísticas que han apoyado a Colombia por la emergencia

La donación de la intérprete estadounidense se suma a otros aportes. El pasado 18 de agosto, la cantante colombiana Shakira anunció un compromiso de US$ 1,25 millones en alianza con organizaciones internacionales, recursos orientados a la reconstrucción de la infraestructura escolar en el Chocó.

En ese sentido, la intérprete también colombiana Karol G donó a través de su fundación un aporte de US$ 1,2 millones en favor de los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4.

Cifra de afectados por el terremoto en Colombia

Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra de muertos por el terremoto de Colombia es de 331, además de 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.

Finalmente, el millonario donativo de la cantante Beyoncé a Colombia, tras el terremoto de magnitud 7.4, ayudará a que los afectados reciban artículos para reponer los bienes que perdieron a causa de la emergencia suscitada el pasado 10 de agosto.