Adultos mayores podrán entrar gratis al Parque de las Leyendas este sábado 29 de agosto: conoce el requisito y las actividades

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás buscando una actividad diferente para compartir en familia este fin de semana, hay una opción que puede resultar especialmente atractiva para los adultos mayores.

El Parque de las Leyendas anunció que este sábado 29 de agosto las personas de 60 años a más podrán ingresar gratuitamente a sus dos sedes, ubicadas en San Miguel y Huachipa.

El beneficio forma parte de las actividades organizadas por el Día Nacional del Adulto Mayor, fecha que se conmemora cada 26 de agosto, y de la campaña "Sabiduría que inspira Lima".

La propuesta busca ofrecer a las personas mayores un espacio de recreación, naturaleza y entretenimiento, además de promover su participación en actividades culturales y de integración.

¿Quiénes pueden ingresar gratis y qué deben presentar?

La promoción está dirigida a todas las personas que tengan 60 años o más. Para acceder a este beneficio no será necesario realizar una inscripción previa. Los visitantes deberán presentar únicamente su DNI físico, documento que permitirá acreditar que cumplen con la edad requerida para acceder al ingreso libre. La medida estará vigente durante la jornada del sábado 29 de agosto en ambas sedes del recinto.

La gratuidad se aplicará tanto en la sede de San Miguel como en Huachipa, por lo que los beneficiarios podrán elegir el recinto que les resulte más conveniente. El horario habitual de atención de ambas sedes es de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., incluidos domingos y feriados.

Tango, naturaleza y actividades especiales para celebrar

La programación no se limitará al ingreso gratuito. Para el sábado 29 de agosto está prevista una actividad especial para los visitantes: una clase de tango desde las 3:00 p. m. en el patio central de la sede San Miguel. Esta propuesta busca complementar el recorrido por el parque con una actividad recreativa y cultural.

La celebración, además, comenzó desde el miércoles 26 de agosto con actividades destinadas a reconocer a algunos de los animales más longevos que viven en el recinto. Entre ellos se encuentra Juanita, una hembra de papión sagrado de 24 años; Yayita, una hembra de cóndor andino; y Loreno, una cacatúa de las Molucas que supera los 41 años.

La iniciativa busca establecer un vínculo entre la experiencia de los adultos mayores y la historia de estos ejemplares, bajo un mensaje de respeto, protección y bienestar. De esta manera, la visita puede convertirse en una actividad para compartir entre generaciones, especialmente si familiares acompañan a sus padres, abuelos o adultos mayores cercanos.