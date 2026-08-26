Ministro de Transportes será citado en el Congreso tras anunciar reducción de multas al 90%: "No es una interpelación"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Luis Quispe Candia, diputado por el Partido del Buen Gobierno, informó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, será citado al Congreso tras anunciar la reducción de multas hasta en 90%. Precisó que la medida no constituye una interpelación y busca conocer los alcances de la decisión.

Diputado del Patido del Buen Gobierno cuestiona medidas de Rafael Rey

El diputado Luis Quispe cuestionó la decisión del Gobierno de reducir las multas de tránsito y transporte, al considerar que se trata de una medida de carácter político.

Asimismo, sostuvo que la disposición resulta poco ética, porque representa un beneficio para los conductores que han cometido infracciones. Por esta razón, se ha citado al titular del sector al Congreso para que responda por la medida, haciendo énfasis que no se trata de una interpelación.

"La decisión que toma el Gobierno después de una reunión con los transportistas es una decisión absolutamente política, nada técnica y nada ética porque las multas de tránsito y transporte se imponen a quienes cometen una infracción, de modo que esto es un premio para los conductores infractores", afirmó el diputado.

Luis Quispe Candia cuestionó la medida y sostuvo que no es una forma adecuada de abordar los problemas de seguridad vial. Según señaló, la reducción de multas no contribuirá a mitigar la delincuencia, sino que favorecerá económicamente a los infractores.

No obstante, destacó que el decreto supremo establece excepciones para quienes hayan cometido infracciones graves, como provocar accidentes de tránsito o conducir en estado de ebriedad.

¿Qué fue lo que dijo el ministro de Transportes sobre las multas?

Luego que el ministro de Transportes, Rafael Rey se reuniera el pasado 22 de agosto con los gremios del sector, la presidenta Keiko Fujimori y el ministro del Interior, César Astudillo, se establecieron una serie de acuerdos relacionadas con las multas de tránsito.

Entre lo acordado se anunció que realizará un decreto supremo para hacer oficial un nuevo sistema relacionado al pago de multas. Para ello, Rafael Rey explicó que el sistema de puntos será regulado. Asimismo, señaló que la normativa permitirá que los conductores puedan archivar sus casos con el pago del 10% del monto actual de las multas.

"Si bien el tema de los puntos será materia concreta de otra norma, que espero que salga también pronto y que ya estamos trabajando, lo que va a hacer este decreto es permitir que, con el pago del 10 % de las multas actuales, se archiven los casos", expresó Rafael Rey.

Finalmente, la medida, anunciada por el ministro de Transportes, Rafael Rey, deberá ser explicada ante el Congreso, donde el titular será citado para detallar sus alcances y el impacto de la estrategia.