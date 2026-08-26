SISMO en Perú HOY, miércoles 26 de agosto: conoce la magnitud y epicentro, según el reporte del IGP

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta mañana de miércoles 26 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro y magnitud de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo hoy en Perú, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de sismos en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 3.5 fue registrado durante la madrugada de este miércoles 26 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 05:02 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 20 kilómetros al O de Huánuco, Huánuco - Huánuco.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0591

Fecha y Hora Local: 26/08/2026,05:02:31

Magnitud: 3.5

Profundidad: 15 km

Latitud: -9.88

Longitud: -76.42

Intensidad: II-III Huánuco

Referencia: 20 km al O de Huánuco, Huánuco - Huánucohttps://t.co/UXFlNVMo5K — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 26, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0591, el evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -9.88, longitud -76.42 y la intensidad registrada fue de nivel II - III en Huánuco.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Quisqui (Kichki), Huánuco - Huánuco. pic.twitter.com/AFAak3lzKo — COEN - INDECI (@COENPeru) August 26, 2026

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último movimiento telúrico reportado por el IGP.