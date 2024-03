¿Por qué no se come carne en Semana Santa y qué pasa si rompes la tradición? Esto dice la Biblia

28/03/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Semana Santa muchos aprovechan para reunirse en familia o con amistades y disfrutar de lo mejor de nuestra gastronomía, sin embargo, en la mesa de los cristianos, el viernes 29 faltará la carne. Esta ausencia no solo es por los elevados precios de los alimentos, sino por una antigua tradición que no permite el consumo de este ingrediente.

Fue la iglesia católica la que inició esta costumbre de no comer carne en estos días y, en su lugar, reemplazarla por pescados y mariscos, u otros alimentos de preferencia de las personas. Sin embargo, muchos desconocen la razón de esta tradición y en esta nota te la contamos.

¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

Si bien en ningún pasaje de la Biblia se alude directamente a la prohibición de la carne, esta costumbre viene por una recomendación de la iglesia católica, debido a que en Semana Santa, que comienza el domingo de Ramos y culmina el domingo de Resurrección, se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Por ello, se instauró una tradición que simula la honra a la penitencia del hijo de Dios, que pasó 40 días en el desierto en ayuno. Se le interpreta como una jornada de penitencia, una vía para unificar un ritual. Comer o no comer carne es una decisión individual, que no representa en sí un pecado.

"La primera parte del Evangelio según San Mateo relata como Cristo pasó cuarenta días en el desierto y durante ese tiempo no pasó por sus labios ni bebida ni alimento . No cabe duda de que esta penitencia del Dios-hombre no solo era expiatoria sino también ejemplar. Si bien es cierto que Cristo no definió explícitamente los días ni las semanas en que sus seguidores estaban obligados a ayunar y abstenerse, al mismo tiempo su ejemplo acompañado de su respuesta a los discípulos del Bautista es una evidencia de que en el futuro sus seguidores se encontrarían sujetos a reglas por las cuales ayunarían", puede leerse en la seminal Enciclopedia Católica.

¿Cuál es la tradición en el judaísmo y el Islam?

El judaísmo y el Islam también tienen sus días sagrados en los que no se consume carne. En el caso del judaísmo, se realiza una abstención de comer carne en fechas como el Shabbat, los días festivos y el Yom Kippur.

Si hablamos del Islam, los musulmanes tienen días como el Ramadán, el Eid al-Fitr, el Eid al-Adha y el Jumu'ah en los que no tienen prohibido comer carne.