20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta destacó la captura de alias 'Jolín' en Ecuador y de 'Jhonsson Pulpo' en Bolivia, como parte de los resultados obtenidos en menos de tres meses en la lucha contra la criminalidad.

Alcances de las capturas y respuesta a cuestionamientos

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, puso en relieve las detenciones de alias 'Jolín' en territorio ecuatoriano y de 'Jhonsson Pulpo' en suelo boliviano como evidencias concretas de la gestión estatal en seguridad ciudadana, sosteniendo que ambos golpes contra la criminalidad se lograron en un lapso inferior a tres meses desde el inicio de la administración.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros expuso estos resultados operativos en un contexto marcado por las críticas y cuestionamientos dirigidos contra el Gobierno de Keiko Fujimori, buscando contrarrestar los señalamientos sobre la eficacia de las políticas de control y persecución del delito en el país.

"Creo que estos son resultados muy concretos y creo que en menos de tres meses dos capturas porque fue el Pulpo en Bolivia y Jolin en Ecuador. Él ha estado moviéndose incluso en Lima, ha estado en Tacna, ha habido un seguimiento permanente", indicó.

Con este pronunciamiento, el jefe del Gabinete enfatizó que las operaciones no fueron hechos aislados ni fortuitos, sino el desenlace de un monitoreo constante y del rastreo de desplazamientos que incluyeron puntos del territorio nacional como Lima y Tacna antes de que se concretaran las capturas en países vecinos.

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