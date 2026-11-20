20/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan un operativo de allanamiento en sedes de la SBS y la SUCAMEC como parte de las investigaciones por el caso 'Los herméticos del caudal', relacionado con presuntas irregularidades en la concentración de empresas.

Operativo simultáneo en la SBS y la Sucamec por presunta concertación

Las diligencias se ejecutan de manera simultánea tanto en la sede central de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en San Isidro como en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en Magdalena, como parte de un operativo orientado a recabar información y desarticular a la presunta organización criminal denominada "Los Herméticos del Caudal".

El caso se vincula a una investigación por presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, con antecedentes que se remontan al año 2017 y presuntas continuidades posteriores, bajo la hipótesis fiscal de que se habrían realizado acciones irregulares con funcionarios públicos para conservar la exclusividad en el mercado de transporte de valores.

Según los reportes difundidos en un programa periodístico sobre el testimonio de un testigo protegido, se habrían producido reuniones irregulares para abordar la concentración de empresas, distribuidoras de caudales, mencionándose a Hermes y Prosegur.

Asimismo, se mencionó presuntas coordinaciones para influir en dictámenes reguladores, afectar a competidores y frenar iniciativas legislativas como el proyecto de ley 9476, situación que también impactaría el acceso al servicio en zonas alejadas.

Alcances de las diligencias fiscales y unidades participantes

El operativo comenzó alrededor de las 5:30 a.m. de este viernes en la sede de la SBS en San Isidro, con presencia de representantes del Ministerio Público en el interior y resguardo policial en los exteriores, además de comprender medidas judiciales de allanamiento y descerraje en sedes de la Sucamec.

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