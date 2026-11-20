20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un adolescente de 15 años murió tras ser herido con un objeto punzocortante durante un enfrentamiento entre escolares en el mercado Valle de Sarón, en San Juan de Miraflores. Las cámaras de seguridad registraron el hecho y padres de familia señalaron que no sería el primer altercado entre estudiantes de la institución educativa Ramón Castilla.

Cámaras registraron enfrentamiento entre escolares

Las imágenes de seguridad muestran al adolescente que posteriormente perdió la vida, quien vestía un polo blanco, enfrentándose a otros jóvenes en medio de los puestos comerciales. Durante el altercado, los involucrados utilizaron objetos punzocortantes, mientras vendedores, compradores y transeúntes presenciaban la escena.

En medio de la pelea, el menor recibió una herida a la altura del tórax, que le provocó una intensa pérdida de sangre. La confrontación se desarrolló entre los comerciantes y clientes que se encontraban en el establecimiento, quienes tuvieron que apartarse ante el enfrentamiento.

Adolescente salió del mercado para pedir auxilio

Tras resultar herido, el escolar salió del mercado mientras pedía ayuda. Posteriormente, fue trasladado al hospital María Auxiliadora; sin embargo, terminó perdiendo la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

El caso quedó en manos de la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación, entidades que deberán esclarecer las circunstancias del enfrentamiento e identificar a todos los involucrados.

Padres denuncian presuntos enfrentamientos entre escolares

Tras el fallecimiento del adolescente, numerosos padres de familia acudieron a la institución educativa Ramón Castilla. Algunos manifestaron su preocupación ante los presuntos enfrentamientos entre grupos de estudiantes y señalaron que existirían alumnos que ingresarían a las aulas portando cuchillos.

Estas declaraciones deberán ser materia de investigación para determinar si existían antecedentes de violencia entre los escolares y establecer las posibles responsabilidades por lo ocurrido.

"Hay muchas peleas entre alumnos. No se respetan a las niñas, se meten a los baños de ellas. No hay un orden desde la cabeza principal revisando las mochilas. No es la primera vez que esto sucede", señaló una de las madres que permanecían en los exteriores del colegio.

El enfrentamiento terminó con la muerte del adolescente de 15 años, quien recibió una herida punzocortante en el pecho dentro del mercado Valle de Sarón, en San Juan de Miraflores. El caso es investigado por las autoridades, mientras padres de familia advierten sobre presuntos antecedentes de violencia entre estudiantes del colegio Ramón Castilla.