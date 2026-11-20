20/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones se registró en un almacén de venta de alimentos para animales, ubicado en la avenida Manuel Valle, en el distrito de Pachacámac. La emergencia movilizó al menos seis unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos integrantes trabajaron durante aproximadamente una hora para controlar las llamas y evitar que alcanzaran los negocios y viviendas cercanas.

Incendio está controlado

De acuerdo con el brigadier de la compañía de Bomberos Juan Jason, el siniestro se habría originado en la parte baja de un generador de alta corriente. Asimismo, precisó que, al momento de brindar declaraciones a Exitosa, la emergencia se encontraba controlada entre un 80 % y 90 %, aunque todavía faltaban algunas labores para extinguir completamente el fuego.

"El incendio se originó en la parte baja de un generador de alta corriente. Al momento está un 80, 90% confinado, todavía falta terminar de remover y terminar de echarle agua un poco más", explicó el representante de los bomberos sobre los trabajos que se desarrollaban en el establecimiento afectado.

Respecto a los daños ocasionados, el brigadier indicó que el área comprometida alcanzaría entre 50 y 60 metros cuadrados. Además, confirmó que no se habían registrado personas afectadas por la emergencia. La rápida intervención de los hombres de rojo permitió contener el avance de las llamas y reducir el riesgo para los predios colindantes.

Sin embargo, durante la atención del incendio se presentó una dificultad relacionada con el abastecimiento de agua en la zona. Esta situación fue compensada con el apoyo de cisternas, personal de Luz del Sur y pobladores, quienes colaboraron con las labores para impedir que el fuego se extendiera.

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Finalmente, efectivos de la compañía de Bomberos permanecieron en el interior del inmueble realizando trabajos de remoción y enfriamiento de los puntos calientes. Estas acciones buscan evitar que las llamas se reaviven o que el fuego vuelva a propagarse dentro del almacén, luego de varias horas de intervención.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Ante un incendio en un lugar cerrado, lo primero es mantener la calma y evacuar inmediatamente por las rutas de emergencia señalizadas, sin utilizar ascensores. Si hay humo, se recomienda desplazarse agachado o gateando, cubrirse la nariz y la boca con un paño húmedo y evitar abrir puertas calientes, pues podrían facilitar el ingreso de las llamas.

Asimismo, es importante alertar a los bomberos a través del número 116 y no regresar al inmueble para recuperar pertenencias. Si la salida está bloqueada, se debe buscar un ambiente seguro, cerrar las puertas y pedir ayuda desde una ventana. La prevención y una evacuación oportuna pueden salvar vidas.